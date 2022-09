Klimakrise Bordeaux, Toskana, Kalifornien: Wetterchaos bedroht die großen Weinlagen

Der Klimawandel zerstört die Weinbaugebiete in Kalifornien.

San Francisco Sonnenschutz ist im Sommer ein Muss – auch im Napa Valley. Inzwischen gilt dies hier aber nicht mehr nur für Kaliforniens Weinbauern, sondern auch für die Trauben selbst. Ray Hannigan von der Winzerei „Green and Red“ in St. Helena begann 2021 damit, eine spezielle flüssige Tonmischung auf Rebstöcke, Blätter und Trauben zu sprühen, um sie vor der Sonneneinstrahlung bei Temperaturen von rund 50 Grad Celsius zu schützen.

Ob dies eine langfristige Lösung ist, wird sich zeigen müssen. Hannigans Maßnahme demonstriert die wachsende Verzweiflung in der Weinregion. Gerade erst haben die Eigentümer der Winzerei „Green Island Vineyard“ beantragt, ihr Land zum Industriegebiet zu erklären. Das Land sei für den Weinanbau „nicht mehr zu gebrauchen“. Bürgerverbände und Umweltschützer laufen dagegen Sturm. Sie fürchten einen Dominoeffekt.

Wo bislang einige der besten Weine der Welt hergestellt werden, zeigen sich die Auswirkungen der Klimakrise immer mehr. Zu steigenden Temperaturen kommen Waldbrände, die die Trauben mit Asche und Dreck beschmutzen. Die lang anhaltenden Dürreperioden liefern zu wenig Wasser für die Rebstöcke und lassen die Böden hart werden wie Betonplatten.

Einer Schätzung der National Academy of Science der USA aus dem Jahr 2020 zufolge droht bei einem weiteren Anstieg der Temperaturen um zwei Grad Celsius ein weltweiter Verlust von bis zu 56 Prozent aller Weinanbauflächen.

Das nordkalifonische Tal wurde Mitte der 1970er-Jahre auch international für seine Weine bekannt. Insgesamt 17.000 Hektar bewirtschaften die Winzer im Valley. Gut 44.000 Menschen arbeiten hier in der Weinbranche. Die lokale Wirtschaftsleistung veranschlagt der Winzerverband Napa Valley Vintners auf rund 9,4 Milliarden Dollar. Das Wine Institute in Kalifornien, eine Interessenvertretung für die lokalen Winzer, schätzt, dass der Bundestaat insgesamt auf 81 Prozent der Weinproduktion der USA mit einer Leistung von rund 40 Milliarden Dollar kommt.

Mittlerer Westen profitiert beim Wein vom Klimawandel

Während der Klimawandel für den Weinanbau in europäischen Regionen wie Bordeaux oder der Toskana sowie dem Napa Valley in den USA eine ernste Gefahr ist, ist er eine Chance für die bislang weniger bekannten Anbaugebiete. Dazu gehören die Staaten des Mittleren Westens, die bislang im Lebensmittelbereich eher für Weizen oder Käse bekannt sind. Doch der Wein holt dort auf.

Die Weinanbaugebiete verlagern sich in Richtung Norden. (Foto: dpa) Weintraube

Gab es in Illinois 1997 erst zwölf Weinbaubetriebe, sind es heute mehr als 165, so die Branchenorganisation Illinois Grape Growers and Vintners Alliance. Noch reicht das gerade für den 18. Platz der US-Weinbau-Staaten, der Aufstieg zeichnet sich aber ab.

Neben Illinois steigt auch Wisconsin beim Weinanbau auf: Der Bundesstaat liegt zum Teil auf dem 44. Breitengrad, wo in Europa auch die Toskana oder Bordeaux zu finden sind. Die Durchschnittstemperaturen in Wisconsin sind seit 1950 um gut 2,5 Prozent gestiegen und liegen nun im Schnitt ähnlich wie im Mittelmeerraum. Zudem regnet es genügend, um die Rebstöcke zu bewässern.

Ein Problem sind noch die niedrigen Temperaturen im Winter von bis zu minus zehn Grad Celsius. Hier hoffen die Winzer auf teils neu gezüchtete „Hybride Trauben“. Sie sollen diese Temperaturdifferenzen gut überstehen.

So wie die Front Neck Blanc es tut, eine weiße Traube, die gut 15 Jahre auf dem Markt ist. Nick Havlik, der Betreiber von „Hav Vineyards“, betont, dass diese Trauben viel Sonne abkönnen. Von zusätzlichem „Sonnenschutz“ ist in Wisconsin keine Rede. Havliks vier Hektar großer Weinbaubetrieb liegt in Saukville. Bekannt ist „Hav Vineyards“ noch nicht, gibt der Winzer zu: „Keiner weiß, dass wir hier sind.“

Doch das soll sich ändern. „Es ist kein Geheimnis“, erklärt Havlik in einem Interview mit dem TV-Sender Newsy, „dass Weinanbauer Kalifornien verlassen und auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind, überall im Mittleren Westen“. Wisconsin sei für den Weinbau das unbekannte Land mit unentdeckten Chancen.

Neue Kunden aus den sozialen Medien

Es gebe allerdings Herausforderungen, sagt Havlik. Die Erntezeit sei Mitte Mai bis Oktober, was es schwierig mache, die optimale Reife zu erreichen. Auch die Weintrinker selbst seien ein Problem, da sie oft zu ihnen bekannten Sorten griffen. Hybride Trauben haben zudem eigene Geschmacksnoten, die die Winzer den Kunden schmackhaft machen müssen. Havlik setzt daher auf Social Media und jüngere Weintrinker, die offener für neue Sorte seien.

Die Folgen des Klimawandels werden in dem Bundesstaat immer deutlicher. (Foto: AP) Waldbrand in Kalifornien

Zumindest laut einer Studie der Silicon Valley Bank zur Weinindustrie ist das die richtige Strategie: 2021 ist der Weinkonsum demnach nicht mehr gestiegen, sondern leicht gefallen. Spirituosen legten hingegen zu. Chardonnay and Cabernet Sauvignon, margenstark und sehr populär bei kalifornischen Winzern, verloren jeweils knapp sieben Prozent Absatz. Rob McMillan, Autor der Studie, macht klar: „Die Weinindustrie muss die kauffreudigen Millennials gewinnen.“

Für den deutschen Weinbau bedeutet der Klimawandel ebenfalls eine große Herausforderung. Riesling-Weine werden schwerer zu produzieren sein, deutsche Eisweine könnten völlig verschwinden. Mit den steigenden Temperaturen könnten im klassischen Weißweinland Deutschland vielleicht beliebte Rotweintrauben aus den Mittelmeerregionen wachsen.

Nicht ausgeschlossen auch, dass Merlot künftig in der Lüneburger Heide gedeiht. Oder auch eine hybride Front Neck Blanc aus Wisconsin stammt.

