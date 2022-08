Klimapolitik 369 Milliarden Dollar: Das US-Klimaschutzpaket enttäuscht die Europäer

In Brüssel gibt es klare Vorstellungen davon, wie Klimaschutz international aussehen sollte. Washington hat aber einen ganz anderen Ansatz.

Mit Milliardensubventionen soll die US-Wirtschaft klimafreundlich werden. (Foto: REUTERS) Gasförderung in den USA

Brüssel Die Klimapolitik der USA zieht an der europäischen Klimapolitik vorbei: Während in Brüssel nach der Sommerpause die Gesetze des „Fit for 55“-Pakets fertiggestellt werden sollen, wird das US-Repräsentantenhaus am Freitag mit dem Gesetz zur Inflationsbekämpfung auch ein massives Subventionsprogramm beschließen. Dass die Abgeordneten den zuvor gefassten Gesetzesbeschluss der Senatoren von Sonntag bestätigen, gilt als sicher.

Die USA sind damit zwar schneller als die EU, aber deutlich weniger ambitioniert. In Brüssel gibt es politische Einigkeit darüber, dass bis 2030 die Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken sollen. So haben es Parlament und Mitgliedstaaten 2021 per Gesetz beschlossen.