Klimapolitik Endspurt für den CO2-Grenzausgleich – Stahlbranche fürchtet Abwanderung

Berlin Der CO2-Grenzausgleich steht beim Treffen der EU-Wirtschaftsminister am Dienstag an erster Stelle auf der Tagesordnung. Ziel sei es, „zu einer allgemeinen Ausrichtung zu dem Vorschlag zu gelangen“, heißt es darin.

Für die Industrie wird es somit ernst. Die Unternehmen, die von dem geplanten CO2-Grenzausgleich am stärksten betroffen sein werden, blicken mit Sorge auf die Entwicklung. Sie fürchten, dass die französische Ratspräsidentschaft Vorgaben beschließen will, die ihre Wettbewerbsfähigkeit massiv belasten könnte.

Der CO2-Grenzausgleich, im EU-Fachjargon „Carbon Border Adjustment Mechanism“ oder kurz CBAM genannt, gehört zu den Instrumenten zur Umsetzung des „Fit for 55“-Pakets der EU. Ziel ist es, die CO2-Emissionen der EU bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent zu senken.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss insbesondere die Grundstoffindustrie massive Investitionen in neue Anlagen tätigen und zugleich höhere Kosten für den laufenden Betrieb der neuen Anlagen tragen.

In der Summe führt das dazu, dass beispielsweise in Europa gefertigter Stahl künftig deutlich teurer sein wird als Stahl aus anderen Weltregionen, in denen weniger ambitionierte Klimaschutzauflagen gelten. Schon heute fallen für den Klimaschutz bei den europäischen Stahlherstellern durch den EU-Emissionshandel hohe Kosten an, die aber zum Teil durch die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten ausgeglichen werden.

Damit Stahl aus Europa dennoch wettbewerbsfähig bleibt, sollen Stahlimporte aus anderen Weltregionen nach den Vorstellungen der EU-Kommission ab 2023 mit einem CO2-Grenzausgleich belegt werden. Der Ausgleich soll der Höhe der CO2-Kosten entsprechen, die europäische Hersteller zu tragen haben. Auch für Zement, Aluminium und einige Produkte der Düngemittelindustrie wird ein CO2-Grenzausgleich erwogen.

Branche ist nicht überzeugt

Frankreich will möglichst viele Teile des Klimaschutzpakets während der französischen Ratspräsidentschaft fertig ausarbeiten, also bis Ende Juni. Präsident Emmanuel Macron ist ein Verfechter von CBAM.

Die Stahlbranche ist dagegen skeptisch, wie Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl (WVS), dem Handelsblatt sagte: „Gerade in einer Zeit höchster Verunsicherung hinsichtlich Versorgungssicherheit und Außenhandelsfriktionen ist es ein Fehler, isoliert einen Grenzausgleich auf den Weg zu bringen, dessen Auswirkungen die Industrie massiv treffen werden.“

Die Stahlindustrie pocht darauf, den CO2-Grenzausgleich über eine möglichst lange Zeit verlässlich mit der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten zu kombinieren. „Die Vorschläge der EU-Kommission zur Beendigung der freien Zuteilung und zur Einführung eines Grenzausgleichs schaffen keinen ausreichenden Carbon-Leakage-Schutz“, sagte Kerkhoff.

Mit Carbon-Leakage wird die Abwanderung von Produktion aufgrund von CO2-Kosten bezeichnet. Dem Schutz vor Carbon-Leakage dient aktuell die kostenlose Zuteilung der Emissionszertifikate. Diese soll nach den Vorstellungen der Kommission mit der Einführung des CO2-Grenzausgleichs aber möglichst schnell schrittweise reduziert werden.

Stahl aus Nicht-EU-Ländern wäre durch einen CO2-Grenzausgleich auf dem europäischen Markt deutlich teurer als bisher. (Foto: dpa) Stahlproduktion in China

Im Ergebnis könnte das dazu führen, dass europäischer Stahl zwar wirksam gegen Importe aus Ländern mit weniger hohen Klimaschutzkosten geschützt wäre, da der Stahl aus diesen Ländern durch den Grenzausgleich in Europa teurer würde, der Export von europäischem Stahl ins Nicht-EU-Ausland aber nicht mehr möglich wäre, da der Preis im internationalen Vergleich aufgrund fehlender kostenloser Zertifikate zu hoch wäre.

Der Anteil des Umsatzes der Stahlbranche mit dem außereuropäischen Ausland am Gesamtumsatz beträgt knapp 20 Prozent.

Nach Überzeugung von WVS-Präsident Kerkhoff steht der CO2-Grenzausgleich im Widerspruch zu nationalen Instrumenten. „Wir haben es grundsätzlich mit zwei Ansätzen zu tun, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen“, sagte er.

Während in Deutschland Instrumente gesucht würden, die den Unternehmen Spielräume für Investitionen in grüne Transformation eröffnen, nehme Brüssel „bisher zu einseitig eine drastische Verteuerung der Produktion in Kauf, mit der Folge der Verkürzung von Investitionsmöglichkeiten“, sagte Kerkhoff.

Kerkhoff stützt seine Argumente auf eine noch unveröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens Prognos, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine deutliche Reduzierung der freien Zertifikate-Zuteilung dazu führen würde, stahlproduzierende Unternehmen in Europa aus dem Markt zu drängen, bevor eine Umstellung auf emissionsarme Verfahren gelingt.

Die Einführung eines Grenzausgleichs stelle auf dem europäischen Binnenmarkt eine Kostenparität gegenüber Anbietern aus Drittländern her, „führt jedoch zum Verlust des außereuropäischen Exportgeschäfts und zu einem entsprechenden Abbau von Produktionskapazitäten“, heißt es in der Studie.

Marc Theuringer, Geschäftsführer der WVS, ist alarmiert: „Selbst wenn ein Grenzausgleich nach den Vorstellungen der EU-Kommission bestmöglich funktionieren wird, gehen massiv Produktionskapazitäten und in der Folge Zehntausende Arbeitsplätze verloren, weil kein Ausgleichsmechanismus für den Wettbewerb auf Drittmärkten vorgesehen ist.“

Grünen-Bundestagsfraktion unterstützt die Pläne

Die Sorgen der Stahlbranche teilen die Grünen nicht. Felix Banaszak, in der Grünen-Bundestagsfraktion zuständig für Industriepolitik, sagte dem Handelsblatt, CBAM sei „ein wichtiges Instrument im Werkzeugkasten des ,Fit-for-55-Pakets‘“.

Das bisherige System freier Zuteilungen im Rahmen des Emissionshandels dagegen sei „zu unambitioniert und zu wenig zielgerichtet, um eine ausreichend schnelle Emissionsminderung in der Produktion zu bewirken“. Mit einem wirksamen Grenzausgleich würden nicht nur Emissionsverlagerungen in der Industrie effektiv verhindert, der Industrie werde auch ein Rahmen für die notwendige Transformation zur Klimaneutralität gegeben.

Lisa Badum, Grünen-Bundestagsabgeordnete und Obfrau im Bundestags-Ausschuss für Klimaschutz und Energie, pflichtet Banaszak bei. Es sei wichtig, dass die freien Zuteilungen – vorausgesetzt der CO2-Grenzausgleich funktioniert –„zeitnah enden, und zwar schon 2030 – früher als von der Kommission vorgeschlagen“. Solange Zertifikate frei zugeteilt würden, gebe es „kaum Anreize, die Kraftanstrengung hin zu einer klimafreundlichen Produktion“ schnell anzugehen, sagte Badum.

Banaszak und Badum haben gemeinsam mit Dieter Janecek, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, ein Positionspapier zum CO-Grenzausgleich vorgelegt. In diesem pochen sie darauf, ergänzend zu einem Grenzausgleich Investitionsförderungen über Differenzverträge einzuführen, zugleich fordern sie aber ein rasches Auslaufen der freien Zuteilung.

Mit Differenzverträgen verpflichtet sich die öffentliche Hand gegenüber Unternehmen, bei Investitionen in neue, klimaneutrale Verfahren die Mehrkosten gegenüber Investitionen in konventionelle Technik und die zusätzlichen Ausgaben des laufenden Betriebs zu übernehmen.

