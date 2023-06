Klimaschutz Irland erwägt Tötung Zehntausender Kühe

Ein internes Papier bereitet den Landwirten in Irland Sorgen. Darin wird vorgeschlagen, zum Wohle des Klimas etwa 200 000 Kühe zu töten. Wäre so etwas auch in Deutschland möglich?

Irland erwägt wohl, zehntausende Kühe zu keulen – für das Klima. (Foto: IMAGO/MiS) Kuh

Dublin Geht es nach der Butter-Werbung, sind die irischen Kühe die glücklichsten der Welt. Doch wenn sie lesen könnten, was in einem internen Papier des Landwirtschaftsministeriums in Dublin vorgeschlagen wird, dürfte das kaum noch zutreffen. Um die Klimaziele des EU-Mitglieds zu erreichen, könnten – so lautet ein Vorschlag – in den kommenden drei Jahren fast 200 000 Kühe getötet werden. Die 18 000 irischen Milchbauern fühlen sich überrollt.

„Es sollte bilaterale Gespräche geben, um einen Plan zu erstellen, der die ganze Branche mit ins Boot holt“, sagte Pat McCormack, Präsident des Verbands der irischen Milchlieferanten, der Deutschen Presse-Agentur. „Die Regierung muss Engagement zeigen und ein Budget vorlegen, um das zu finanzieren.“ Außerdem könne so ein Programm nur freiwillig sein.