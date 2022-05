Klimaschutz Streit um Emissionshandel entzweit die Wirtschaft

Berlin Die Pläne der EU-Kommission, mit dem Verkauf von Emissionszertifikaten gegen die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu kämpfen, gehen aus Sicht der Industrie in die richtige Richtung. Die Kommission will Zertifikate, die im Moment in der sogenannten Marktstabilitätsreserve (MSR) geparkt sind, verkaufen, um Geld für die Transformation des Energieversorgungssystems zur Verfügung zu haben.

Man begrüße den Vorschlag der Kommission, Zertifikate aus der MSR zu verkaufen. Das bringe zusätzliche Zertifikate in den Markt und könne den Zertifikatepreis stabilisieren oder gar reduzieren, sagte Christof Bauer, Vorsitzender des Fachausschusses Energie im Verband der Chemischen Industrie (VCI), dem Handelsblatt. Die Reserve treibe die Zertifikatepreise unkontrolliert nach oben. Sie sei deshalb „keinesfalls ein Segen, sondern eine zusätzliche Belastung für die Industrieunternehmen“, ergänzte er.

Die Marktstabilitätsreserve wurde 2019 eingeführt. Es wurden zunächst 900 Millionen Zertifikate aus dem Markt genommen und in die MSR überführt. Zusätzlich werden Reste aus der Versteigerung von Zertifikaten in die MSR aufgenommen. Wird eine bestimmte Menge von in Umlauf befindlichen Zertifikaten überschritten, werden sie in die MSR umgeleitet. Ab 2023 werden die Zertifikate in der MSR schrittweise gelöscht und damit dem Markt dauerhaft entzogen.

Doch die EU-Kommission plant einen Kurswechsel: Sie kündigte kürzlich an, in den kommenden Jahren 250 Millionen Zertifikate aus der Reserve zu versteigern und den angestrebten Erlös in Höhe von 20 Milliarden Euro in den Corona-Hilfsfonds zu stecken. Der Corona-Hilfsfonds soll eingesetzt werden, um Investitionen zu fördern, die die Abhängigkeit von russischen Energieimporten reduzieren.

Genau daran stößt sich die Energiewirtschaft. Sie hält es für eine Zweckentfremdung, mit diesen zusätzliche Einnahmen für den Corona-Hilfsfonds zu generieren. Die Architektur des Emissionshandels werde „durch den Plan der EU-Kommission zum Einsturz gebracht“, hatten RWE-Vorstandschef Markus Krebber und Felix Matthes vom Öko-Institut kürzlich in einem gemeinsamen Gastbeitrag für das Handelsblatt geschrieben.

„Die Folgen werden dramatisch sein: Es gibt keinen verlässlichen Pfad der Emissionsminderungen mehr, die Preise für Verschmutzungsrechte werden sinken und damit die Anreize zur Umstellung auf grüne Technologien“, heißt es in dem Beitrag.

Auch Klimaschutzorganisationen kritisieren die EU-Pläne heftig. Wenn 250 Millionen Zertifikate in den Markt gepumpt werden, würde das den Preis der Verschmutzungsrechte tendenziell drücken. Die Anreize für Energiewirtschaft und Industrie, in klimaschonende Technologie zu investieren, würden sinken.

Das 2005 eingeführte Emissionshandelssystem ist eines der wichtigsten Klimaschutzinstrumente in der EU. Zur Teilnahme verpflichtet sind Energiewirtschaft und Industriebranchen wie beispielsweise Stahl, Chemie oder Zement. Die Unternehmen müssen für jede emittierte Tonne CO2 ein Zertifikat nachweisen. Die Zahl der Zertifikate reduziert sich Jahr für Jahr. So entsteht der Anreiz, in klimaschonende Technologie zu investieren.

Im internationalen Wettbewerb stehende Industriebranchen erhalten zwar einen Teil der Zertifikate kostenlos zugeteilt, einen erheblichen Teil der Kosten müssen die Unternehmen aber selbst tragen.

„Dann brauchen wir gegen die Konkurrenz aus China gar nicht mehr anzutreten“

Diese Kostenbelastung steigt tendenziell. Die Industrie kritisiert, dass die MSR zu einer zusätzlichen Verknappung der Zertifikate führe. „Nominal wird die Zertifikatemenge Jahr für Jahr um 2,2 Prozent reduziert. Durch die Einstellung in die Marktstabilitätsreserve liegt die tatsächliche Zertifikatemenge in jedem Jahr um bis zu 25 Prozent niedriger“, sagt VCI-Mann Bauer. „Wenn das ungebremst so weitergeht, fliegt uns das System um die Ohren. CO2-Preise von 150 Euro und mehr sind dann sehr realistisch. Damit brauchen europäische Unternehmen gegen die Konkurrenz aus China, die im Moment drei bis fünf Euro je Tonne CO2 zahlt, gar nicht mehr anzutreten.“

Bauer warnt: Wenn die Gesamtzahl der zirkulierenden Zertifikate zum Jahreswechsel 2022/23 rezessionsbedingt gestiegen sein sollte, ziehe das unweigerlich eine zusätzliche Kürzung der Zertifikatemenge im kommenden Jahr nach sich. „So wird der Rezessionszyklus noch verstärkt. Das destabilisiert den Markt und schwächt die Industrie“, kritisierte er.

