Die Einigung steht: Der Ausstoß von CO2 in der EU soll deutlich teurer werden, auch für kleine Firmen. Dies sind die wichtigsten Punkte, auf die sich die EU-Institutionen verständigt haben.

Künftig soll im Prinzip für jede entstandene Tonne CO2 ein Zertifikat gekauft werden. (Foto: imago images/imagebroker) Braunkohlekraftwerk Neurath, Grevenbroich, Nordrhein-Westfalen

Brüssel Das EU-Parlament und die EU-Staaten haben sich auf die Details der Emissionshandelsreform verständigt. In der Nacht zum Sonntag verkündeten die Verhandler Kompromisse, die darauf hinauslaufen, dass der Ausstoß von CO2 künftig auch in solchen Branchen teurer wird, die bislang von frei zugeteilten Ausstoßrechten profitierten. Auch Privatleute sollen in der EU künftig beim Tanken oder Heizen einen CO2-Preis zahlen, wie es in Deutschland seit 2021 bereits der Fall ist.

Der Emissionshandel ist das zentrale Instrument, um in Europa bis zum Jahr 2030 einen deutlichen Teil der klimaschädlichen Emissionen einzusparen und bis 2050 klimaneutral zu werden. Im Prinzip muss dabei für jede Tonne CO2, die irgendwo entsteht, ein Zertifikat gekauft werden. Von Jahr zu Jahr sinkt die Zahl der ausgegebenen Zertifikate, darum steigt ihr Preis. In der Fachsprache wir der Emissionshandel als „ETS“ (für „Emission Trading System“) bezeichnet.

