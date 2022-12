Private Stiftungen sammeln weltweit immer mehr Geld für Klimaproteste. Auch „Letzte Generation“ und „Scientist Rebellion“ bekommen Finanzhilfe. Wer dahinter steckt.

Es ist acht Uhr morgens Ortszeit, als Franziska Elmer den Signal-Video-Call in ihrer Wohnung in Playa del Carmen, einem Ort an der mexikanischen Karibikküste, annimmt. Zu sehen ist eine fröhlich ausschauende Frau, von Beruf Meeresbiologin, die erforscht, ob man mit einer bestimmten Algenart CO₂ speichern und der Atmosphäre entziehen kann. In diesem Gespräch geht es aber ums Geld – Geld für den globalen Klimakampf.

Die gebürtige Schweizerin gehört zu „Scientist Rebellion“ (SR), einer weltweit agierenden Gruppe von Aktivisten aus dem Wissenschafts- und Forschungsbereich, die zivilen Ungehorsam leistet. Ähnlich wie die „Letzte Generation“ in Deutschland oder „Just stop Oil“ in Großbritannien kleben sie sich auf Straßen fest, blockieren Brücken, Banken oder politische Einrichtungen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen