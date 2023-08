Klimawandel Europas Hitzeregionen bei Touristen immer unbeliebter

Istanbul, Athen, Paris, Madrid, Rom Es sieht aus, als hätte Südeuropa Masern: Ob auf Sizilien, Korsika oder Zypern – überall sind rote Punkte. Und jeder Punkt ist ein Feuer. Ein Blick auf die Copernicus-Satellitenkarten der EU-Kommission zeigt vermehrt Brände in Portugal, Griechenland und Südfrankreich.

Seit Wochen wüten die Hitzewellen im Süden Europas, Städte wie Rom meldeten neue Hitzerekorde. Auf den griechischen Inseln Rhodos und Korfu mussten Zehntausende Menschen ihre Hotels und Häuser wegen der Brände verlassen.

Zuletzt schloss der Flughafen Palermo mehrere Tage – es gab Flugausfälle und Verspätungen. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Zur Wochenmitte werden vielerorts erneut Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet.

All das dürfte auch langfristige Folgen für den Tourismus haben, der in Südeuropa einer der größten Wirtschaftsfaktoren ist. „Ein Urlauber, der einmal eine Hitzewelle oder Wassernot in seinen Ferien erlebt hat, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder“, sagt Carlos Cendra von Mabrian Technologies, einem spanischen Datenspezialisten.

Wie werden sich die Reisepräferenzen in Europa verschieben? Wie gehen die betroffenen Länder mit dem Problem um – und welche Regionen könnten gar profitieren?

Cendras Unternehmen hat einen „Climate Perception Index“ entwickelt, der mithilfe von Millionen Kundendaten und Aktivitäten in sozialen Netzen auswertet, wie zufrieden Touristen mit dem Urlaubswetter waren. Das Ergebnis: Schon nach den Hitzewellen des Jahres 2022 sind die Werte für Klima-Zufriedenheit in Frankreich, Spanien und Griechenland merklich gesunken. Bei Touristen, die 2022 ihre Ferien in Großbritannien verbracht haben, ist der Zufriedenheitsindex dagegen gestiegen.

Klimawandel: Touristen suchen vermehrt Flüge nach Irland, Schweiz und Skandinavien

„Es ist klar, dass die Leute die Regionen bevorzugen, in denen das Klima angenehmer ist“, sagt Cendra. Erste Anzeichen sieht er in einer aktuellen Auswertung des Reiseverhaltens: Bei der Flugsuche ab Spanien im Juli und August verlieren Ziele im Heimatland, in Italien und Marokko Anteile, während die Suchen für Länder wie Irland, Dänemark, Norwegen und die Schweiz zulegen.

Die Europäische Reisekommission (ETC), in der 35 Fremdenverkehrsämter aus verschiedenen Ländern zusammengeschlossen sind, verzeichnet einen ähnlichen Trend: Demnach ist die Zahl der Besucher, die ihren Urlaub in Mittelmeerländern verbringen wollen, dieses Jahr um zehn Prozent im Vergleich zu 2022 gesunken. Stattdessen würden Ziele wie Tschechien, Bulgarien, Irland und Dänemark populärer. „Das kann damit zusammenhängen, dass Urlauber weniger überlaufene Destinationen und mildere Temperaturen suchen“, heißt es beim ETC.

Noch spüren die spanischen Hoteliers zwar keine Änderungen bei den Touristenströmen. Aber laut Cendra könnten die besonders heißen Destinationen schon in fünf Jahren klare Verschiebungen sehen. Meiden Urlauber künftig die stark besuchten Inseln und die Süd- und Ostküste, könnten sie stattdessen auf die Nordküste ausweichen. Die dortigen Regionen wie Galicien, Asturien oder Kantabrien bieten deutlich mildere Temperaturen.

Eine Lösung könnte auch sein, die Hochsaison hin zum Frühling und Herbst zu verschieben. Dafür müssten aber nicht nur die Schulferien in Europa geändert, sondern auch die spanischen Schulen selbst für Unterricht im Sommer umgerüstet werden – und etwa Klimaanlagen bekommen.

Der Klimawandel sorgt dafür, dass sich mehr Menschen nach einem Urlaub im Norden sehnen. (Foto: Maskot/Getty Images) Urlaub im Schweden

Eine weitere Option sieht Experte Cendra in einer intelligenteren Organisation der Touristenströme. An mehreren Küsten ist inzwischen der Strandzugang limitiert. Das führt zu langen Warteschlangen, die sich vermeiden ließen, „wenn Urlauber Plätze am Strand oder den Zugang zu einer Sehenswürdigkeit vorab reservieren könnten“.

Griechenlands Urlaubssaison verschiebt sich

In Griechenland gibt es bisher einen Sommer der Extreme: Auf den verregnetsten Juni seit Jahrzehnten folgte der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In Athen sperrten die Behörden zuletzt in den Mittagsstunden den Zugang zur Akropolis – wegen Hitzschlaggefahr. „Wir hatten immer schon Hitzewellen, aber sie werden häufiger, extremer und dauern länger“, sagt Christos Zerefos, Leiter des Forschungszentrums für Atmosphärenphysik und Klimatologie an der Athener Akademie. Man werde sich an 2023 als Wendepunkt erinnern – „die Klimakrise ist da“.

Zahlreiche Touristen mussten auf der Ferieninsel evakuiert werden. (Foto: dpa) Brandschäden an einem Strand auf Rhodos

Die Reiseveranstalter reagieren bereits: Bei vielen ist Griechenland nun bereits ab März und bis weit in den November hinein buchbar. „Eine Streckung bedeutet weniger Menschenmassen und weniger Umweltbelastung“, sagt Costas Synolakis, Vorsitzender des griechischen Wissenschaftsrats zum Klimawandel.

Unmittelbare Auswirkungen auf den Tourismus, der im Land ein Fünftel zur Wirtschaftsleistung beisteuert, erwartet der Wissenschaftler zwar nicht, wohl aber einschneidende langfristige Folgen: „Prognosen gehen davon aus, dass das Mittelmeer bis 2100 etwa ein Meter ansteigen könnte“, sagt Synolakis. Griechenland habe infolge menschlicher Eingriffe und mangelhafter Planung der Küstenanlagen „ein erhebliches Problem mit der Erosion“.

In Italien brechen die Besucherzahlen trotz Rekordhitze und immer neuer Waldbrände bislang nicht ein. Im Juli kamen laut dem Verband Federturismo genauso viele Touristen wie noch vor einem Jahr. Für den August wird in Städten wie Rom, Florenz oder Venedig mit einer Zimmerbelegung von 85 Prozent gerechnet. Aber das ist nur eine Momentaufnahme.

„Was in diesem Sommer passiert ist, ist ein Weckruf, der uns alle zum Nachdenken anregt“, sagt Federturismo-Präsidentin Marina Lalli. Die immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen könnten die Gewohnheiten der Touristen in den kommenden Jahren ändern – in Richtung von kühleren Zielen. „Die ausländischen Kunden könnten ihren Urlaub ins Frühjahr und in den Herbst verschieben.“

Nach wie vor verbringen die meisten Italiener ihren Urlaub am liebsten am Strand. Aber die Nachfrage nach Zielen in den Bergen hat zugenommen, könnte in diesem Jahr um immerhin zwei Prozent ansteigen, wie der Verband schätzt.

Türkei: Steigende Temperaturen machen Schwarzes Meer beliebter

Seit mehreren Wochen liegen die Tageshöchsttemperaturen an der türkischen Mittelmeerküste konstant bei mehr als 30 Grad, häufig sogar bei 35 bis über 40 Grad Celsius. Ein Feuer nahe des Urlaubsorts Kemer in der Region Antalya konnte erst nach vier Tagen unter Kontrolle gebracht werden. In der benachbarten Provinz Mugla mit Ferienorten wie Bodrum, Marmaris und Fethiye brannte es seit Anfang Juli an fast 300 Stellen.

Die Umsätze blieben im ersten Halbjahr hinter den Erwartungen zurück: Von Januar bis einschließlich Juni nahmen Reisefirmen im Land 21,7 Milliarden US-Dollar ein. Geplant sind für das gesamte Jahr rund 50 Milliarden. Die Flaute hat auch mit den Folgen des verheerenden Erdbebens im Februar zu tun, außerdem mit dem Fastenmonat Ramadan.

Angesichts der steigenden Temperaturen im Süden könnte das im Norden gelegene Schwarze Meer beliebter werden. Die Temperaturen dort sind deutlich milder. Die Region um Trabzon, mit vielen Wäldern und Seen, ist im Sommer schon jetzt das Topziel für Reisende von der Arabischen Halbinsel. Turkish Airlines oder Flydubai bieten Direktflüge von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar oder Saudi-Arabien an. Allein Trabzon hat seine Besucherzahlen in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast verzehnfacht.

Ein Flugzeug wirft Löschwasser über einem Feuer in Apesia ab. (Foto: dpa) Waldbrände auf Zypern

Doch auch hier könnte das Klima zum Risiko werden: Die Schwarzmeerregion wird im Sommer regelmäßig von monsunartigen Regenfällen heimgesucht, die in den vergangenen Jahren intensiver geworden waren. Starkregen hatte in der touristisch wenig erschlossenen Region teils Straßen und Brücken zerstört.

Frankreich: Touristen machen häufiger Urlaub an der Atlantik-Küste

In Frankreich verlagert sich der Tourismus langsam von der Côte d´Azur hin zu den Stränden im Norden und am Atlantik. Laut dem Wirtschaftsministerium legten die Touristenzahlen etwa in der Bretagne in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um zehn Prozent im Vorjahresvergleich zu. Ähnlich sieht es in der Normandie aus. In der Mittelmeerregion ist die Auslastung in diesem Sommer hingegen leicht von 80 auf 78 Prozent zurückgegangen, wie Daten des regionalen Tourismusverbands CRT zeigen.

„Die Klimaerwärmung macht viele Ziele weniger begehrt“, sagt Jean-François Rial, Chef der Reiseagentur Voyageurs du Monde. Das ganze Mittelmeer sei betroffen. Immer mehr Franzosen ziehe es in den Norden, nach Finnland, Irland, Dänemark oder Schweden. Sehr im Trend sei auch Island. Rial ist der Ansicht, dass das Mittelmeer in Frankreich im Sommer vielleicht weniger gefragt sein wird, dafür aber zu anderen Zeiten des Jahres mehr, wenn es dort angenehm warm und nicht zu heiß ist. Das wäre sogar von Vorteil, weil das den Übertourismus in den Sommerferien etwas dämpfe.

