Klimawandel Expertenrat für Klimafragen: Treibhausgase sinken 2022 etwas

Im Jahr 2022 sind 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt worden – und damit 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders ein Bereich hat viele Emissionen ausgestoßen.

Endgültige Zahlen stehen aber erst zu Beginn kommenden Jahres fest. (Foto: IMAGO/Wienold) Braunkohle-Kraftwerk

Berlin Deutschland hat im vergangenen Jahr weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2021. Entsprechende Berechnungen des Umweltbundesamts (UBA) bestätigte der Expertenrat für Klimafragen in einem am Montag in Berlin veröffentlichten Gutachten im Wesentlichen. Endgültige Zahlen stehen aber erst zu Beginn kommenden Jahres fest.

Die Emissionen sanken 2022 leicht um 1,9 Prozent, stellte der Expertenrat wie zuvor schon das Umweltbundesamt fest. Es seien rund 746 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt worden, gut 15 Millionen Tonnen weniger als 2021. Das wegen des Ukrainekrieges geringer als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum hat den Ausstoß gedämpft.

Sowohl der Verkehrs- als auch der Gebäudesektor verfehlte sein jährliches Klimaziel, im Verkehr bei steigenden und im Gebäudebereich bei sinkenden Emissionen. Die Emissionen im Energiesektor stiegen deutlich an - dort wurde mehr Stein- und Braunkohle verbrannt - das Klimaziel konnte aber eingehalten werden.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will das Klimaschutzgesetz reformieren und die Vorgaben lockern. Künftig soll der Gesamtausstoß an Treibhausgasen zählen, die Bilanz einzelner Bereiche wird weniger wichtig. Der Expertenrat hat allerdings vor einer Entschärfung des Klimaschutzgesetzes gewarnt. Angesichts der erneuten Verfehlung der Vorgaben für Verkehr und Gebäude müssten die zuständigen Minister verantwortlich bleiben, forderte das Gremium am Montag nach der Überprüfung der deutschen Klimabilanz 2022. „Eine mögliche Aufweichung der ausdrücklichen Ressortverantwortung sowie die verschiedenen Überlegungen zur Änderung des Steuerungsmechanismus im Klimaschutzgesetz erhöhen das Risiko für zukünftige Zielverfehlungen“, betonte die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf. „Dieser Budgetansatz ist ein zentraler Grundgedanke des Gesetzes“. Dies sei wichtig vor den schon in einem früheren Gutachten festgestellten Herausforderungen für die Ziel-Erreichung der Jahre bis 2030. Der unabhängige Expertenrat muss laut Klimaschutzgesetz die deutschen Emissionsdaten des UBA überprüfen und Programme der Regierung auf ihre Tauglichkeit analysieren. Mehr: Was das Aus der Atomkraftwerke für Deutschland bedeutet