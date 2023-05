In der Emilia-Romagna fiel an einem Tag so viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat. Gleichzeitig leiden Italiens Seen unter der Dauerdürre – und mit ihnen die Landwirtschaft. Schuld ist aber nicht nur das Klima.

In der Region um Bologna hat es an einem Tag soviel geregnet wie sonst in einem Monat. (Foto: ddp/ZUMA) Überschwemmungen am Mittwoch in der Stadt Faenza

Rom In der Emilia-Romagna ist es Mitte der Woche nach heftigen Regenfällen zu schweren Überschwemmungen gekommen. In der Region um Bologna fiel an einem Tag so viel Regen wie normalerweise in einem Monat. Etliche Flüsse traten über die Ufer, ganze Ortschaften wurden überschwimmt, Autos versanken bis zum Dach in den Wassermassen. Mindestens zwei Menschen sind bislang gestorben.

Hunderte Menschen mussten ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Entlang der Flüsse Sillaro und Lamone gab es am Mittwoch keinen Strom und kein Gas. Selbst am Flughafen von Bologna fiel kurzzeitig der Strom aus, der Bahnverkehr kam zum Erliegen, etliche Schulen blieben geschlossen. Im längsten italienischen Fluss Po, der in den vergangenen Monaten extrem wenig Wasser mit sich geführt hatte, stieg der Wasserspiegel um eineinhalb Meter, wie der Agrarverband Coldiretti meldete. Felder und Anbauflächen wurden überschwemmt.

