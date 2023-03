Kalifornien erlebt zurzeit den nassesten Winter seit Langem, Wintersportfans freuen sich über Schnee. Trotzdem erwartet Amerikas Westen ein harter Sommer.

In Kalifornien schneit es seit Monaten ungewöhnlich viel. (Foto: dpa) Palmen vor schneebedeckten Bergen in Kalifornien

San Francisco Viele Kalifornier sehen ihren Bundesstaat dieser Tage, wie sie ihn noch nie erlebt haben: Schnee auf dem legendären Hollywood-Schild über Los Angeles. Schnee im Disneyland-Vergnügungspark. Schnee auf dem Mount Diablo, der mit 1173 Metern höchsten Erhebung der Bay Area. Selbst der beliebte Yosemite-Nationalpark musste bis auf Weiteres schließen, weil die Schneemassen die Parkverwaltung lahmgelegt haben.

Nach Jahren extremer Trockenheit erlebt Kalifornien zurzeit einen bemerkenswert niederschlagsreichen Winter. Seit Monaten zieht ein Sturm nach dem anderen über den US-Bundesstaat und bringt tagelange Starkregenfälle und in den Bergregionen Schneestürme. In San Francisco kam über Neujahr mit mehr als 26 Zentimeter so viel Niederschlag herunter wie zuletzt vor 150 Jahren.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen