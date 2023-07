 Klimawandel: Wie die USA ihre Metropolen vor der Hitze retten wollen

Die USA ächzen unter dem Klimawandel. Nun sollen Hitze-Manager den Niedergang der Ballungsräume verhindern. Eine europäische Stadt nimmt sich daran ein Beispiel.

Ein Mann kühlt sich mit einem Wasserzerstäuber am Las Vegas Strip ab. Der Süden der USA ächzt unter extremer Hitze. (Foto: dpa) Hitzewelle in Las Vegas

Washington, San Francisco Der Klimawandel bedroht die Großstädte. Weiter steigende Temperaturen könnten viele Metropolen der Welt künftig unbewohnbar werden lassen, warnen Experten. In den USA will man deshalb nun drastisch umsteuern. Klima-Manager mit weitreichenden Befugnissen sollen in Phoenix, Los Angeles, New York und anderswo urbane Räume neu erfinden. Die sogenannten „Chief Heat Officer“ (CHO) entwickeln Konzepte, um das Schreckensszenario von lebensfeindlichen, glutheißen Geisterstädten zu verhindern.

Es müssen nicht Temperaturen von 55 Grad Celsius sein, wie derzeit im kalifornischen Death Valley gemessen werden. Aber angesichts immer neuer Temperaturrekorde drängt die Debatte um die Zukunft der Großstädte immer stärker ins öffentliche Bewusstsein.

