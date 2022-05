Kobalt, Nickel, Kupfer Afrikas rohstoffreiche Staaten wollen eigene Batterie-Lieferkette aufbauen

Kongo und Sambia wollen ihre Dominanz bei Batteriemetallen stärker ausspielen. Ziel ist eine Batteriefabrik auf dem Kontinent – womöglich mit Hilfe aus Deutschland.

Die DRK will einen größeren Teil der Wertschöpfung im Inland halten. (Foto: Reuters) Kupfer- und Kobaltmine im Kongo

Zürich An der Epochenschwelle zur Elektromobilität rückt ein afrikanisches Land in den Fokus der Autohersteller: Die Demokratische Republik Kongo (DRK) ist weltgrößter Produzent von Kobalt, jenes Metalls, das die Industrie zur Herstellung von Hochleistungsbatterien so dringend braucht. Obwohl das zentralafrikanische Land über zwei Drittel der weltweit bekannten Reserven verfügt, will es sich nicht länger mit der Rolle des Rohstofflieferanten zufriedengeben. Der Regierung geht es jetzt darum, einen größeren Teil der Wertschöpfung im Inland zu sichern.

Der Industrieminister der DRK, Julien Paluku Kahongya, sagte im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Wir wollen eine aktivere Rolle bei der Energiewende spielen.“ Die Bedeutung des Landes für die Batterieindustrie müsse im Verhältnis zur Bedeutung der Rohstoffreserven stehen.