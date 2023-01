Kommentar Biden rettet Deutschland – doch die Bereitschaft ist endlich

Im Streit um Panzerlieferungen sind die USA der deutschen Bundesregierung enorm entgegengekommen. Doch das transatlantische Ringen im Ukraine-Krieg hinterlässt Spuren.

Der US-Präsident und der Bundeskanzler haben Panzerlieferungen angekündigt. (Foto: dpa) Joe Biden (links) und Olaf Scholz

Washington Seine Achtung für den deutschen Bundeskanzler hebt der US-Präsident in diesen Tagen besonders hervor. Kurz nachdem Joe Biden amerikanische Panzerlieferungen für die Ukraine verkündete, dankte er Olaf Scholz für „seine Führung und sein unerschütterliches Engagement“. Deutschland sei „ein enger Freund“, so Biden. Beide Partner haben erstmals Panzerlieferungen in das Kriegsgebiet genehmigt – ein bemerkenswerter Kurswechsel.

Doch die Lobeshymnen bedeuten nicht, dass das Arbeitsverhältnis zwischen Deutschland und den USA im Reinen ist. Das Ringen um Unterstützung für die Ukraine hat Spuren hinterlassen und die zögerliche Haltung Deutschlands stellt die künftige Kooperation auf die Probe. Keiner der westlichen Partner geht derzeit davon aus, dass der Ukrainekrieg schnell beendet sein wird. Das heißt im Klartext: neue Entscheidungen über weitere Militärhilfen, mehr Panzer, schwereres Gerät, Raketen mit größerer Reichweite oder gar Kampfflugzeuge sind nur eine Frage der Zeit.