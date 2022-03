Kommentar Das Ratingverbot der EU überschreitet eine Grenze

US-Dollar-Geldautomat in Moskau

Anleiheratings haben eine große Bedeutung. Sie entscheiden darüber, welche Investoren die betreffenden Papiere kaufen können, denn viele von ihnen sind durch interne Regeln oder Kundenvereinbarungen an die Urteile der Agenturen, allen voran S&P, Moody’s und Fitch, gebunden.

Sogar die Notenbanken richten sich in bestimmten Fällen danach. So haben die Ratings, obwohl sie von privaten Unternehmen durchgeführt werden, quasi einen offiziellen Charakter.

Trotzdem sind die Beurteilungen zunächst nichts anderes als private Meinungsäußerungen. Deswegen ist es problematisch, sie zu verbieten, wie es jetzt die Europäische Union (EU) für russische Papiere tut. Meinungen sind in demokratischen Staaten frei zu äußern, das ist ein eiserner Grundsatz.

Man mag einwenden, dass die Sache praktisch nur eingeschränkte Bedeutung habe, weil die Agenturen sich zurzeit wegen der Sanktionen gegen Russland ohnehin schwertun würden, ein positives Urteil abzugeben. Aber das macht die Sache noch schlimmer: Wenn man schon ein Grundrecht einschränkt, dann sollte es dafür einen zwingenden Grund geben.

Die Frage, was Meinungsfreiheit genau bedeutet, ist alles andere als trivial. Wo genau verläuft die Grenze zu Schmähkritik? Wo werden skurrile Meinungen zu „alternativen Fakten“, einer freundlichen Umschreibung für Lügen? Der Streit um die Wikileaks – wer was veröffentlichen darf – gehört auch in dieses Umfeld.

Bestimmte Standards sind einzuhalten

Die Bonitätswächter selbst haben das Argument, Ratings seien bloße Meinungsäußerungen, zuweilen überstrapaziert. Nach der Finanzkrise ab 2008 sind sie schwer in die Kritik geraten, weil sie zu häufig hochriskanten Papieren eine große Sicherheit bescheinigt haben. Das hat zu enormen wirtschaftlichen Schäden beigetragen und den berechtigten Ruf nach besserer Aufsicht nach sich gezogen.

Wer als Ratingagentur auftritt, verspricht damit der Öffentlichkeit, bestimmte Standards einzuhalten. Ratings sind daher nicht „bloß“ Meinungen – die Öffentlichkeit muss darauf vertrauen können, dass sie fundiert sind.

Wenn man höhere Anforderungen der Aufsicht abzuwehren versucht, dann ist es ein schlechtes Argument, sich auf Meinungsfreiheit zu berufen. Gleiches gilt bei Schadensersatzforderungen, die sich aus offensichtlich mangelnder Sorgfalt begründen lassen. Aber ein komplettes Verbot von bestimmten Ratings überschreitet eine Grenze, die unantastbar sein sollte.

