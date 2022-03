Kommentar Die nukleare Gefahr: Der Westen muss Moskaus Drohungen ernst nehmen – ohne in Angststarre zu verfallen

Der Kreml spielt mit den Ängsten des Westens. Atomares Säbelrasseln ist elementarer Bestandteil der russischen Strategie. Dagegen hilft nur eines: glaubwürdige Abschreckung.

Das Undenkbare ist in den Bereich des Möglichen gerückt: der Einsatz von Kernwaffen. (Foto: dpa) Russische Iskander-K-Rakete

Vier Wochen Krieg, vier Wochen Tod, Flucht und Zerstörung. Die russische Aggression gegen die Ukraine verursacht nichts als sinnloses Leid. Der Kreml ist mit seiner Eroberungsstrategie gescheitert, und zwar auf ganzer Linie. Keines ihrer Ziele haben die Invasionstruppen bisher erreicht.

Weder haben sie die Hauptstadt Kiew umringt noch die ukrainischen Verteidiger im Osten des Landes abgeschnitten oder die Kontrolle des Luftraums übernommen. Nicht einmal die eingekesselte und ausgebombte Hafenstadt Mariupol ist eingenommen. Russlands Armee kann Zivilisten terrorisieren, aber ihren militärischen Gegner bezwingen, das kann sie nicht. So lautet die vorläufige, grauenhafte Bilanz des Ukrainekriegs.

Die Misserfolge des russischen Militärs sind indes kein Grund zur Erleichterung. Das Regime in Moskau kann die Rückschläge nicht eingestehen, ohne dadurch im Innersten erschüttert zu werden. Und deshalb versucht die Invasionsarmee, ihr Unvermögen mit wachsender Brutalität auszugleichen. Sie greift Krankenhäuser an, steckt Wohnblocks in Flammen, setzt offenbar geächtete Waffen wie Streumunition und Phosphorbomben ein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen