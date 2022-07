Kommentar Ein besseres Rezept gegen Arbeitermangel

Anstatt nur darauf zu setzen, hochausgebildete Fachkräfte anzuwerben, sollte Deutschland das Potenzial von Geflüchteten und Ungelernten besser nutzen.

Deutschland sollte mehr Flüchtlinge und Ungelernte ausbilden. (Foto: dpa) Jobmesse für ukrainische Geflüchtete

An Flughäfen, in Krankenhäusern und in den IT-Abteilungen – überall fehlt derzeit das Personal, um die wichtigsten Dienstleistungen des Landes zuverlässig zu erbringen. Deutschland, so scheint es, gehen die arbeitsfähigen Menschen aus.

Da liegt es nahe, dass Politik und Unternehmen jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, die fehlenden Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Türken sollen an Flughäfen die Gepäckabfertigung übernehmen, Polen stemmen schon seit Jahren die Pflege von Alten und Kranken, und Russen sollen in Zukunft dabei helfen, unsere IT-Probleme zu lösen.

Die Lösung, fertig ausgebildete Arbeitskräfte aus anderen Ländern anzulocken, liegt angesichts des akuten Arbeiterinnen- und Arbeitermangels in fast allen Branchen nahe. Das Problem ist nur: Deutschland konkurriert gerade im IT-Bereich mit vielen anderen Ländern weltweit und könnte beim Buhlen um die Besten schlussendlich oft leer ausgehen.

Dem Global Talent Competitiveness Index zufolge war Deutschland 2021 nur auf Platz 14 der beliebtesten Zielländer für gut ausgebildete Migranten.

