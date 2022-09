 Kommentar: Erdogans Bruch mit dem Westen ist ein Fehler – und eine Herausforderung für die Nato

Dass Recep Tayyip Erdogan nicht viel für den „Westen“ übrighat, daraus hat der türkische Präsident nie einen Hehl gemacht. Nun könnte er allerdings einen Schritt gehen, der den tatsächlichen Bruch mit dem Westen einläutet: Erdogan will der China-dominierten Shanghai Cooperation Organisation (SCO) beitreten.

Die Organisation versteht sich als Antipode zum Westen – vor allem auch in sicherheitspolitischer Hinsicht. Sie ist also eine Konkurrenz zur Nato, in der die Türkei ebenfalls Mitglied ist. Sie repräsentiert außerdem 40 Prozent der Weltbevölkerung – und hat mit China, Russland, Indien oder Pakistan hauptsächlich antiwestliche Staaten als Mitglieder.

Der Beitritt eines Nato-Mitglieds zu einem konkurrierenden Bündnis wäre ein sicherheitspolitisches Novum – und aus türkischer Sicht ist der Schritt ein strategischer Fehler. Die Türkei kann nicht Mitglied in zwei Organisationen sein, die sich als Konkurrenten sehen.

Außerdem ist das Land politisch und wirtschaftlich weiter vom Westen abhängig. Die Nato hat immer noch zahlreiche Truppen und Kommandoverbände in dem Land stationiert. Den größten Teil ihres Handels schließen türkische Firmen immer noch mit Unternehmen aus der EU und den USA.

Dennoch steckt in dem türkischen Beitrittsgesuch zur SCO auch eine große Herausforderung für das westliche Sicherheitsbündnis: Der Westen bekommt globale Konkurrenz – und das in einer Phase, da er ohnehin geschwächt ist.

Der zwei Jahrzehnte dauernde Afghanistan-Einsatz hat Milliarden gekostet und nichts gebracht. Ähnliches gilt für den Irakkrieg sowie die Konflikte in Nordafrika. Der Brexit sendete ein Signal in die Welt, dass die Mitgliedschaft in westlichen Organisationen selbst für eine wohlhabende Nation nicht unbedingt vorteilhaft sein muss. Und auch wenn der Westen oder die Nato keine Schuld am russischen Einmarsch in die Ukraine tragen, verhindern konnte der vermeintlich so mächtige Westen diese folgenreiche Invasion nicht.

Dass es Erdogan nun opportun erscheint, sein Interesse an alternativen Systemen zu bekunden, zeigt ein Blick in die türkische Presse. Nicht nur die regierungsnahen Medien können dem Schritt etwas Gutes abgewinnen. Selbst die regierungskritische Zeitung „Cumhuriyet“ schrieb in einem Leitartikel, dass der Schritt „zu den nationalen Sicherheitsinteressen des Landes passen würde“.

Ob die Türkei letztlich dem östlichen Bündnis beitreten wird, ist noch nicht klar. Fakt ist aber: Die westlich dominierte Friedensordnung bekommt Konkurrenz. Westliche Staaten müssen sich Gedanken machen, wie sie für Drittstaaten noch attraktiv sein können – auch für die Türkei.

