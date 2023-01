Kommentar Kamikaze im US-Kongress – Republikaner verpatzen Chance auf einen Neustart

Ultra-Trumpisten blockieren im Kongress die Wahl zum „Speaker of the House“. Das Spektakel entblößt die Krise der US-Republikaner – und zeigt der Welt: Die USA bleiben politisch instabil.

Die Republikaner stimmen über den Sprecher des Repräsentantenhauses ab. (Foto: Bloomberg) US-Kongress

Washington Womöglich ist der Name Kevin McCarthy nicht jedem Leser oder jeder Leserin geläufig, aber das dürfte sich bald ändern. Der 57-jährige republikanische Abgeordnete aus Kalifornien schreibt in den USA Geschichte. Allerdings nicht eine Helden-Geschichte, sondern die eines Desasters.

Die Geschehnisse auf dem Capitol Hill zeigen der Welt, dass die größte Demokratie der Welt noch immer politisch instabil ist, auch wenn Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt. Der Richtungskampf der Republikaner nimmt absurde Züge an. Er könnte das politische Washington tagelang lahmlegen – mit Folgen für die kommenden Jahre.

Anlass war die Konstituierung des neuen US-Kongresses am Dienstag. Die US-Republikaner haben seit Kurzem die Mehrheit im Repräsentantenhaus und McCarthy wollte sich zum mächtigen „Speaker of the House“ wählen lassen. Der Sprecher der Kongresskammer ist das dritthöchste Staatsamt in den USA, bislang hatte den Posten die Demokratin Nancy Pelosi inne.