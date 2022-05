Kommunalwahlen in Großbritannien Boris Johnson kämpft um sein politisches Überleben – Mehr als 800 Mandate könnten verlorengehen

Die Preise steigen, die Wirtschaft stagniert – und das Vereinigte Königreich steht kurz vor den Wahlen, die über die Zukunft von Premier Johnson entscheiden könnten.

Für den britischen Premierminister steht bei den Kommunalwahlen am Donnerstag viel auf dem Spiel. (Foto: Mauritius, Imago [M]) Boris Johnson

London Wandsworth ist für die britischen Konservativen in etwa das, was für die CSU die meisten Kommunen im Oberallgäu sind: eine scheinbar uneinnehmbare Parteihochburg. Seit 44 Jahren regieren in dem Londoner Stadtbezirk südlich der Themse die Tories. „Wandsworth war immer schon der Lieblingsbezirk von Margaret Thatcher“, betont der konservative Stadtratsvorsitzende Ravi Govindia. Hier, unweit des markanten Battersea-Kraftwerks startete die „Eiserne Lady“ in den 1980er-Jahren ihren landesweiten Feldzug zur Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen.

Bei den Kommunalwahlen am Donnerstag setzt Govindia, der seit elf Jahren an der Spitze des Stadtrates steht, auf die bewährten Rezepte des Thatcherismus: niedrige Steuern und eine effiziente Verwaltung. Der Stadtrat hat die lokalen Steuern noch einmal um ein Prozent gesenkt und damit den Ruf des wohlhabenden Bezirks als Londons Steueroase untermauert.

