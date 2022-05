Kommunalwahlen in Großbritannien Ein harter Rückschlag – aber kein Knockout für Johnson: Konservative verzeichnen Niederlage

Das Ergebnis ist für Johnsons Partei eine Niederlage – jedoch keine, die ihn zum Rücktritt zwingen könnte. Die Wahlen haben aber auch einen heimlichen Gewinner.

Die Wahlen wurden überschattet von dem als „Partygate“ bekannten Skandal. (Foto: AP) Boris Johnson

London Die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson hat bei den Kommunalwahlen am Donnerstag eine Reihe empfindlicher Niederlagen hinnehmen müssen. Die oppositionelle Labour Partei konnte vor allem ihre starke Stellung in London ausbauen und langjährige Tory-Hochburgen gewinnen. Nach Auszählung etwa eines Drittels der Stimmen haben die Konservativen landesweit mehr als 100 Mandate verloren.

Das Ergebnis ist ein harter Schlag für Johnson und wird den Premier politisch weiter schwächen. Eine Niederlage, die ihn zum Rücktritt zwingen könnte, ist es jedoch noch nicht. Dafür hat Labour außerhalb Londons nicht so viele Wähler gewinnen können wie erhofft.

Die heimlichen Gewinner der Wahlen sind offenbar die Liberaldemokraten, die als dritte politische Kraft in Großbritannien eine Wiederauferstehung feiern. Auch die Grünen erzielten Zugewinne.

Die Wahlen wurden überschattet von dem als „Partygate“ bekannten Skandal. Demzufolge soll Johnson während des Corona-Lockdowns an mehreren Partys in seinem Regierungssitz in der Downing Street teilgenommen haben.

