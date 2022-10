Kommunistische Partei Xi Jinping zementiert seine Macht über die dritte Amtszeit hinaus

Peking Xi Jinping bleibt Chef der Kommunistischen Partei Chinas und zementiert damit seine Macht. Die Parteiführung stimmte am Sonntag in Peking erwartungsgemäß für eine dritte, fünfjährige Amtszeit des 69-Jährigen als Generalsekretär. Überraschend ist dagegen die Ernennung des Shanghaier Parteisekretärs Li Qiang zur neuen Nummer zwei. Er gilt damit auch als wahrscheinlicher Nachfolger von Li Keqiang als Premierminister.

Li Qiang war angesichts des zweimonatigen Corona-Lockdowns in der Finanzmetropole in die Kritik geraten, wodurch seine Berufung in Zweifel gezogen worden war. Zudem verfügt der 63-Jährige über keine Erfahrung in der Zentralregierung, was bisher Voraussetzung für Führungspositionen war. Doch Li gilt als ein enger Weggefährte und Vertrauter von Xi.

Weitere Mitglieder des siebenköpfigen, innersten Führungszirkels der Kommunistischen Partei, des so genannten Ständigen Ausschusses des Politbüros, sind der bisherige Chef der mächtigen Disziplinarkommission Zhao Leji, Chef-Ideologe Wang Huning, der Pekinger Parteisekretär Cai Qi, der bisherige Stabschef und enge Xi-Vertraute Ding Xuexiang, sowie der Parteisekretär der südchinesischen Provinz Guangdong Li Xi. Aufgrund ihres Alters gilt keiner der Männer als möglicher Nachfolger für Xi Jinping. Das deutet darauf hin, dass der Parteichef auch über die dritte Amtszeit hinweg an der Macht bleiben will.

Eine Woche lang hatten rund 2300 Delegierten hinter verschlossenen Türen getagt. Dabei wurde der Rahmen für die Entwicklung der Partei und des Landes in den kommenden fünf Jahren gesetzt und das neue Zentralkomitee (ZK) bestimmt. Das 20. ZK ernannte am Sonntag in seiner ersten Sitzung dann das so genannte Politbüro, sowie dessen Ständigen Ausschuss, das oberste Führungsgremium der Partei.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bei seiner Rede zu Vorstellung der neuen Führungsriege der Kommunistischen Partei, betonte Parteichef Xi, dass China weiterhin an einer Politik der offenen Türe festhalte. Die Entwicklung der Volksrepublik sei untrennbar mit der Welt verbunden und die „Welt braucht auch China“, ergänzte er. Westliche Politiker und Firmenvertreter zweifeln jedoch zunehmend an derartigen Lippenbekenntnissen.

Xi entmachtet Reformer und schart Loyalisten um sich

Bereits am Samstag war deutlich geworden, dass eher moderate Politiker wie der bisherige Premierminister Li Keqiang sowie Vize-Premier Wang Yang entmachtet wurden. Sie gehören dem neuen Zentralkomitee nicht an und sind damit von Führungsaufgaben ausgeschlossen, obwohl sie die inoffizielle Altersgrenze noch nicht erreicht haben.

Auch Vizepremier Hu Chunhua, ein Protegé des ehemaligen Parteichefs Hu Jintao, der als möglicher Anwärter auf das Amt des Premierministers galt, wurde offenbar degradiert. Er gehört weder dem innersten Führungszirkel, noch dem 24-köpfigen Politbüro an.

Weitere prominente Vertreter, die für den wirtschaftlichen Kurs verantwortlich waren, sind ebenfalls nicht mehr im 370-köpfigen Zentralkomitee vertreten, darunter Vizepremier Liu He, sowie Zentralbankchef Yi Gang, Finanzminister Liu Kun und der Chef der Bankenaufsicht, Guo Shuqing (66).

Xi habe ein Team als Loyalisten um sich geschart und mit Parteitraditionen gebrochen, kommentierte Yang Zhang von der American University's School of International Service (SIS) auf Twitter. Er spricht von einem „Sieg auf voller Linie für die Xi-Männer“ und der "Geburt eines unbeschränkten obersten Führers“. Das komme zwar nicht völlig überraschend, doch das Ausmaß der Machtdemonstration übersteige die Erwartungen.

>> Lesen Sie auch: Die Allmachts-Ansprüche von Staatschef Xi sind ein Desaster für Europas Unternehmen

Der nur alle fünf Jahre stattfindende Parteikongress hatte zum Abschluss seiner einwöchigen Sitzung hatte am Samstag auch Xis Ideologie und dauerhafte Führungsrolle noch tiefer im Parteistatut verankert und unbedingte Loyalität gefordert.

Allerdings wurde der Xiismus anders als von manchen Beobachtern erwartet nicht verkürzt von „Xi Jinpings Ideen des Sozialismus chinesischer Prägung im neuen Zeitalter“ zur „Xi Jinpings Ideen“. In der Parteilogik ist das wichtig. Die Kurzform hätte Xi auf eine Stufe mit Staatsgründer Mao Zedong gestellt.

Mit Ausnahme des so genannten Arbeitsberichts, dessen Kurzversion Xi Jinping bei der Eröffnung des Parteikongresses vergangenen Sonntag verlesen hatte, wurden nur wenige weitere Details über die Beschlüsse des Parteikongresses bekannt. Der Arbeitsbericht gibt einen Rahmen für die Entwicklungen in den kommenden fünf Jahren. Doch er ist absichtlich sehr allgemein halten und bietet viel Raum für Interpretation. Viele der erwähnten Ziele werden erst in den kommenden Monaten und Jahren mit Inhalt gefüllt.

>>Lesen Sie auch: Kommunistische Partei stärkt Parteichef Xi – Vorgänger Hu wird vor laufenden Kameras aus dem Saal geführt

Weiter für Spekulationen sorgt ein Video von der abschließenden Sitzung des Parteikongresses in der Großen Halle des Volkes. Es zeigt, wie Xis Vorgänger als Staats- und Parteichef, Hu Jintao, aus dem Saal geleitet wird. Der 79-Jährige, der als gesundheitlich angeschlagen gilt, scheint der Aufforderung nur widerwillig zu folgen. Die meisten führenden Kader verfolgten die Szene ohne Regung. Was der Vorfall bedeutet, blieb weiter unklar.

Der ehemalige Präsident Chinas wird aus dem Saal geleitet. Präsident Xi Jingping (vordere Sitzreihe, ganz rechts) zeigt keine Reaktion. (Foto: AP) Hu Jintao (vordere Sitzreihe, zweiter von rechts)

Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua nannte auf Twitter gesundheitliche Gründe. In den wichtigen Abendnachrichten des Staatsfernsehens wurde Hu bei der Stimmabgabe gezeigt, allerdings war auch sein leerer Stuhl sichtbar. Doch dass sich die Szene ereignete, nachdem die internationale Presse zugelassen worden war, legt nahe, dass sie für die Öffentlichkeit gedacht war.

Hu Jintao gilt als Kopf der einst mächtigen, als moderat geltenden Fraktion der Kommunistischen Jugendliga, die unter Xis Ägide jedoch stark an Einfluss verloren hat. Dies verdeutlichte auch der vorzeitige Abgang von Li Keqiang, Hu Chunhua und Wang Yang.

Hu hatte 2012 nach zehnjähriger Amtszeit als Generalsekretär die Macht an Xi übergeben in einem ersten vollständig geordneten Führungswechsel an der Parteispitze seit Gründung der Volksrepublik 1949. Er steht für das alte „kollektive“ Führungsmodell mit Vertretern verschiedener Fraktionen und mit Alters- und Amtszeitbegrenzungen, über das sich Xi mit seiner dritten Amtszeit nun hinweggesetzt hat.

Mehr: Xi Jinping warnt vor „gefährlichen Stürmen“ und droht erneut Taiwan