Konflikt Chinas Verteidigungsminister droht Taiwan: „Wir werden um jeden Preis kämpfen“

Peking Der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe hat am Sonntag bei der Shangri La Sicherheitskonferenz in Singapur den Einsatz des Militärs im Taiwan-Konflikt nicht ausgeschlossen. Taiwan sei eine Provinz Chinas und China werde definitiv die Wiedervereinigung verwirklichen, betonte Wei.

„Die Menschen wollen eine friedliche Wiedervereinigung“, sagte Wei. „China setzt sich mit aller Kraft und Ernsthaftigkeit für eine Wiedervereinigung auf friedlichem Wege ein. Im Falle einer Sezession behält sich China andere Optionen vor“, warnte er.

Es war nicht das erste Mal, dass China mit einem möglichen Einsatz seines Militärs im Konflikt um Taiwan droht. Peking betrachtet das Land als Teil der Volksrepublik China und strebt eine „Wiedervereinigung“ der beiden Territorien an.

Dabei gehörte Taiwan nie der 1949 neu gegründeten Volksrepublik China an. Der Inselstaat hat eine eigene, demokratisch gewählt Regierung und eigene Gesetze. Umfragen zeigen seit Jahren, dass die große Mehrheit der Taiwaner keinen Zusammenschluss mit dem chinesischen Festland wünscht.

In den vergangenen Monaten sind angesichts der wachsenden Spannungen die Befürchtungen gestiegen, dass sich Peking das Gebiet eines Tages gewaltsam aneignen könnte. Eine militärische Auseinandersetzung hätte gravierende Folgen weit über die Region hinaus. Erst Ende Mai hatte US-Präsident Joe Biden betont, dass die USA Taiwan militärisch verteidigen würden, sollte es von China angegriffen werden.

Unverhohlene Drohungen

China behauptet immer wieder, dass Taiwan die Änderung des Status Quo und seine komplette Unabhängigkeit anstrebt. Das würde bedeuten, dass Taiwan vollwertig als legitimer, eigener Staat international anerkennt werden würde. „Diejenigen, die die Unabhängigkeit Taiwans anstreben, um China zu spalten, werden definitiv kein gutes Ende nehmen“, drohte Chinas Verteidigungsminister am Sonntag.

Der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), die regierende Partei Taiwans, warf er den Versuch vor, den Status Quo zu ändern. „Wir werden jeden Versuch, die Unabhängigkeit Taiwans anzustreben, mit aller Entschiedenheit zu Fall bringen“, so Wei. „Lassen Sie mich das klar stellen: Wenn jemand es wagt, Taiwan von China abzuspalten, werden wir nicht zögern zu kämpfen. Wir werden um jeden Preis kämpfen und wir werden bis zum Ende kämpfen."

Schlagabtausch mit den USA

Bereits am Samstag hatten sich die Vertreter Chinas und der USA einen Schlagabtausch geliefert. Am Freitag hatten sich die Verteidigungsminister beider Länder zum ersten Mal zu einem bilateralen Gespräch getroffen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf Peking in seiner Rede in Singapur am Samstag vor, mit gezielten Militärmanövern die Region zu destabilisieren.

„Wir haben eine stetige Zunahme von provokativen und destabilisierenden militärischen Aktivitäten in der Nähe von Taiwan beobachtet", sagte Austin. Dazu gehörten auch die Flugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA), die in den letzten Monaten „in Rekordzahl“ über Taiwan geflogen seien, so Austin.

Der US-Verteidigungsminister betonte, dass die USA ein Interesse an der Erhaltung des Status Quo hätten und an der Ein-China-Politik festhielten. „Wir unterstützen nicht eine Unabhängigkeit Taiwans“, sagte er.

Eine Erhaltung des Status Quo heißt grob gesagt: Taiwan ist weiterhin kein vollwertig anerkanntes unabhängiges Land mit normalen diplomatischen Beziehungen zu Ländern wie der Bundesrepublik. Deutschland hält wie viele andere Staaten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan und verfolgt die sogenannten „Ein-China-Politik“.

Auf der anderen Seite gehört Taiwan im Status Quo de facto weiterhin nicht zu der Volksrepublik China, hat seine eigene Regierung, eigene Gesetze und unterhält durchaus politische Beziehungen zu anderen Ländern – nur, dass es eben keine offiziellen diplomatischen Beziehungen sind.

Sorge um Chinas nukleare Fähigkeiten

China wies die Vorwürfe von US-Verteidigungsminister Austin am Sonntag zurück. Die USA sollten mit der „Verleumdung und Eingrenzung Chinas“ aufhören, so Wei. Peking wirft Washington seinerseits vor, mit seiner Indo-Pazifik-Strategie die Region in Unruhe zu bringen. "Für die USA ist die Strategie ein Versuch, eine exklusive kleine Gruppe im Namen eines freien und offenen Indopazifiks aufzubauen, um Länder in unserer Region zu kapern und ein bestimmtes Land ins Visier zu nehmen", sagte Chinas Verteidigungsminister Wei am Sonntag. "Es ist eine Strategie, die darauf abzielt, Konflikte und Konfrontationen zu schaffen, um andere einzudämmen und einzukreisen.“

Internationale Beobachter sind besorgt, dass China seine militärischen, auch nuklearen Fähigkeiten in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut hat. Die erfolge nur zur Selbstverteidigung und zum Schutz des chinesischen Volkes, so Wei.

Ein wichtiges Thema bei der Konferenz war auch der Ukraine-Krieg, den Wei als „Ukraine-Krise“ bezeichnete. Kurz vor Kriegsbeginn hatten sich Russland und China in einer gemeinsamen Erklärung eine „grenzenlose Freundschaft“ versprochen. Seit Beginn des Ukrainekriegs vermeidet es China, den Angriff Russlands auch als solchen zu bezeichnen und damit Moskau als Aggressor zu identifizieren.

Stattdessen zeigt es immer wieder Verständnis für Russlands angebliche Sicherheitsbedenken in der Region. Gleichzeitig behauptet das chinesische Außenministerium, dass die Nato und die USA den Konflikt zur Eskalation gebracht hätten.

Washington hatte Peking wiederholt gewarnt, dass eine militärische Unterstützung Russlands für China schwere Konsequenzen hätte. Der chinesische Verteidigungsminister betonte am Sonntag auf Nachfrage: „China hat Russland nie militärisch unterstützt“.

