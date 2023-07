Konflikt der Supermächte „Freund des chinesischen Volks“ – Henry Kissinger auf einsamer Friedensmission

Der 100-jährige ehemalige US-Außenminister genießt in China hohes Ansehen. In Peking spricht er mit hochrangigen Politikern über die tiefe Krise zwischen den beiden Ländern.

Mit dem chinesischen Außenpolitiker sprach der ehemalige US-Außenminister über die schwierigen Beziehungen zwischen beiden Ländern. (Foto: dpa) Kissinger (l.), Wang Yi in Peking

Peking Schon zu Beginn der 1970er-Jahre hatte Henry Kissinger mit seinen Geheimreisen nach China Diplomatie-Geschichte geschrieben, jetzt versucht er es noch mal. Am Dienstag hatte der ehemalige US-Außenminister in Peking mit dem chinesischen Verteidigungsminister Li Shangfu gesprochen, der wegen Sanktionen nicht in die USA einreisen darf. Am Mittwoch folgte eine Unterredung mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi.

Bei allen Zerwürfnissen mit der westlichen Supermacht: China bereitete dem 100-jährigen Amerikaner einen freundlichen Empfang. Kissinger wird von chinesischen Politikern häufig als „alter Freund des chinesischen Volkes“ bezeichnet.

Wang Yi lobte denn auch Kissingers historische Leistung, das „Eis zu brechen“ und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu stärken. „Die US-Politik gegenüber China erfordert diplomatische Klugheit im Stil von Kissinger und politischen Mut im Stil von Nixon“, schmeichelte er.