Konflikt Libyscher General Haftar startet Militäroperation an Grenze zu Tschad

Ein Sprecher des Generalkommandos der Streitkräfte bestätigte erste Angriffe der libyschen Luftwaffe auf bewaffnete Gruppen im Tschad.

In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. (Foto: dpa) Gefechte in Libyens Hauptstadt Tripolis

Tripolis Libyens General Chalifa Haftar, der den Osten des Bürgerkriegslandes kontrolliert, hat am Freitagabend eine großangelegte Militäroperation im Süden des Landes an der Grenze zum Tschad gestartet.

Auslöser sollen nach Aussagen des Chefs der libyschen Nationalarmee neu entfachte Kämpfe zwischen Streitkräften der tschadischen Regierung und einer Rebellengruppe, die diese zu stürzen versucht, gewesen sein. Der Sprecher des Generalkommandos der Streitkräfte, Ahmed al-Mismari, erklärte am Abend auf Facebook, die Militäroperation ziele darauf ab, „die Grenzen des Staates zu sichern.“

Al-Mismari bestätigte weiterhin, dass die libysche Luftwaffe noch am Abend erste Angriffe auf bewaffnete Gruppen im Tschad unternahm. Er bekräftigte, dass die Streitkräfte nicht zulassen würden, dass Libyen zum Sprungbrett für Milizen werde. Der Beginn der Militäroperation kommt zu einer Zeit, in der es an den südlichen Grenzen Libyens aufgrund der Ereignisse im Sudan und Niger immer wieder zu Sicherheitsspannungen kommt.

In Libyen war nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. In dem ölreichen Staat ringen bis heute unzählige Milizen um Macht und Einfluss. Der Konflikt wird durch ausländische Staaten zusätzlich befeuert. Derzeit kämpfen zwei verfeindete Regierungen in dem Land um die Macht. Alle diplomatischen Bemühungen, den Konflikt friedlich beizulegen, scheiterten bisher.