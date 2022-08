Konflikt mit China Milliardenschwerer Waffendeal: Biden rüstet Taiwan massiv auf

Militärübungen in Taiwan

Tokio Nach den Drohgebärden Chinas im Konflikt um Taiwan setzen die USA nun ebenfalls auf militärische Stärke. Zunächst hatte US-Präsident Joe Biden zwei Kriegsschiffe der USA in die von China beanspruchte Straße von Taiwan geschickt, nun bahnt sich laut einem amerikanischen Medienbericht ein 1,1 Milliarden Dollar schwerer Waffendeal an.

Wie das Magazin „Politico“ berichtet, will die Regierung den Kongress um Genehmigung für umfangreiche Waffenlieferungen bitten. Unter anderem soll Taiwan 60 Anti-Schiffsraketen und 100 Luft-Luft-Raketen erhalten.

Kommt das Geschäft zustande, wäre es Bidens größter Waffenexport nach Taiwan. Die prompte Reaktion der chinesischen Botschaft in Washington zeigt, wie brisant diese Lieferungen sind. Die taiwanische Zeitung „China Times“ zitierte den chinesischen Botschaftssprecher Liu Pengyu mit der Forderung, die Vereinigten Staaten müssten „die Waffenverkäufe und militärischen Kontakte mit Taiwan sofort einstellen“. China werde „starke Maßnahmen“ ergreifen, um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen entschlossen zu verteidigen.

Damit geht der Konflikt in eine weitere Runde. Nach dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang August hatte China beispiellose, bis heute andauernde Militärmanöver gestartet, um eine Invasion zu simulieren.

China sieht die demokratisch regierte Insel als Teil der Volksrepublik an. Taiwan hingegen versteht sich als unabhängig. Die USA erkennen zwar nur China diplomatisch an, strategisch sind sie aber am Fortbestand Taiwans interessiert.

Der US-Präsident setzt nach den Manövern Chinas ebenfalls auf militärische Stärke. (Foto: dpa) Joe Biden

So sicherten die USA ihrem früheren Verbündeten 1979 mit dem Taiwan Relations Act zu, das Eiland bei der Verteidigung gegen einen Angriff zu unterstützen. In dem Vertrag halten die USA es sich offen, ob sie im Ernstfall auch Truppen schicken würden. Aber Waffenexporte sind seither die Regel.

Bidens größter Deal nimmt sich im historischen Vergleich nahezu bescheiden aus. Die bisher größte Lieferung umfasste Waffen im Wert von 18 Milliarden Dollar. Aber angesichts der wachsenden chinesischen Übermacht verschiebt sich der militärische Bedarf. Sollte es zu einer Auseinandersetzung kommen, so Militärexperten, dann werde diese nicht konventionell ausgetragen, sondern asymmetrisch.

Taiwan hätte in einem konventionellen Krieg kaum Chancen

Dabei geht es um den Einsatz relativ preiswerter Systeme, um teure Kampfflugzeuge oder Schiffe zu zerstören. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen spricht davon, die Insel bei einem chinesischen Angriff in ein „Stachelschwein“ zu verwandeln, um die Kosten einer Invasion für Peking auf inakzeptable Höhen zu treiben. In einem konventionellen Krieg hingegen hätte die Insel wohl kaum eine Chance. Der Rüstungsetat Chinas lag 2019 bei 250 Milliarden Dollar, Taiwans gerade einmal bei 11 Milliarden Dollar.

Zur Strategie Taiwans gehört zum einen die Ausdehnung der bisher sehr kurzen Wehrpflicht, um das Militär personell zu stärken. Zum anderen setzt Taiwans Verteidigungsminister Chui Kuo-cheng auf Raketen mit längerer Reichweite, die auch Chinas Hauptstadt Peking erreichen.

Die US-Militärs drängen ihren Verbündeten zudem immer stärker dazu, weniger auf klassische Kampfsysteme wie Hubschrauber oder U-Boote zu setzen. Als Alternative gelten leichtere, mobile Waffen, wie die Ukraine sie im Krieg gegen Russland nutzt.

Zu diesen asymmetrischen Waffen gehören Stinger-Raketen, schwere Torpedos, hochbewegliche Artillerie-Raketensysteme, Paladin-Haubitzen, MS-110-Aufklärungskapseln und Feld-Informations-Kommunikationssysteme. Sie lassen sich schwerer von einem Angreifer ausschalten als stationäre Einrichtungen. Außerdem soll Taiwan von den USA Harpoon-Block-II-Bodenraketen und luftgestützte SLAM-ER-Raketen erhalten. Kostenpunkt: drei Milliarden Dollar.

Am Sonntag hatten die US-Streitkräfte das erste Mal seit Pelosis Taiwan-Besuch Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße entsandt. (Foto: AP) Lenkwaffenkreuzer der USA

Geht es nach US-Parlamentariern, könnte sich die Aufrüstung Taiwans durch die USA noch beschleunigen. Die US-Senatorin Marsha Blackburn etwas sagte gerade bei ihrem Besuch in Taiwan, sie wolle mit einem neuen Gesetz die Lieferung von Waffen an das Land erleichtern. Dazu habe sie den „Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act“ im US-Kongress eingebracht. Das Gesetz solle der Abschreckung und der Warnung Pekings dienen, sagte die Politikerin, die Mitglied im Senatsausschusses für Streitkräfte ist.

Allerdings wäre es für Taiwan schon eine große Hilfe, wenn die bereits vereinbarten Waffen tatsächlich geliefert würden. Laut der amerikanischen Fachpublikation DefenseNews stehen von den seit 2019 zugesagten Lieferungen in Höhe von 17 Milliarden Dollar noch militärische Ausrüstungsgegenstände im Wert von 14 Milliarden Dollar aus.

