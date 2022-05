Konflikt mit China „Wir haben diese Verpflichtung“ – USA wollen Taiwan notfalls militärisch verteidigen

US-Präsident Biden spricht seine bisher schärfste Warnung an Peking aus – und will mit einer Wirtschaftsinitiative den Einfluss Chinas in der Region zurückdrängen.

Die USA versprechen Taiwan militärische Unterstützung, sollte China das Land angreifen. (Foto: dpa) Skyline von Taipeh

Tokio Es war seine bisher schärfste Warnung an China: Während eines Japanbesuchs sicherte US-Präsident Joe Biden Taiwan Unterstützung für den Fall eines Angriffs durch China zu. Während einer Pressekonferenz mit Japans Ministerpräsident Fumio Kishida antwortete Biden am Montag auf die Frage eines Journalisten, ob die USA in einem solchen Fall militärischen Beistand leisten würde: „Ja, wir haben diese Verpflichtung.“

Politische Beobachter werten dies als ein Albtraumszenario. Sollte es zu einem Krieg um Taiwan kommen, würden sich die Supermacht USA und die Atommacht China gegenüberstehen.

Biden beließ es nicht bei dieser eindringlichen Warnung in Richtung Peking. Kurz danach stellte er seine eigentliche Kampfansage vor, mit der er Chinas wachsendem wirtschaftlichen Einfluss in der Region begegnen will. Mit einer Wirtschaftsinitiative für den Indopazifik, dem „Indo-Pacific Economic Framework“ (IPEF), will der US-Präsident einer Vormachtstellung Chinas in Asien entgegenwirken.