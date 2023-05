Joseph Wu erläutert Taiwans Sicht auf die Gefahr der Annexion durch China. Zudem betont er den strategischen Wert von neuen Chipfabriken in Deutschland.

Mit Militärübungen nahe Taiwan baut China immer wieder eine Drohkulisse auf. (Foto: AP) Chinesische Kampfjets auf einem Flugzeugträger

Taipeh Taiwans Außenminister Joseph Wu hegt keinen Zweifel. „China bereitet sich auf Krieg vor. Und viele Vorbereitungen scheinen auf Taiwan ausgerichtet zu sein“, sagte Wu im Gespräch mit den Handelsblatt kurz vor dem G7-Gipfel in Japan. Dort werden Chinas Drohungen gegen Taiwan eine wichtige Rolle spielen. Pekings Machthaber sehen Taiwan als abtrünnige Provinz an, die notfalls gewaltsam annektiert werden soll.

In der EU und Deutschland wird diese Bedrohung ernst genommen. Außenministerin Annalena Baerbock warnt immer wieder vor einer Eskalation. Berlin betont, dass es eine gewaltsame Veränderung des Status quo in der Region verurteilen würde. Diese Formulierung ist ein Signal an China, keine militärischen Aktionen zu starten.

