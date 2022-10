Konflikt um Steueranreize USA und EU gehen im Batteriestreit aufeinander zu

Washington Dass sich Brüssel direkt in ein amerikanisches Gesetz einmischen darf, ist ungewöhnlich. Doch jetzt bekommt die Europäische Union die offizielle Erlaubnis, in der Umsetzung des umstrittenen Gesetzes zur Inflationsbekämpfung mitzureden - über eine neu gegründete, transatlantische Arbeitsgruppe.

Der US-Kongress hatte den sogenannten „Inflation Reduction Act“ im August beschlossen. Eine Passage darin sieht Steuervorteile für Käuferinnen und Käufer von E-Autos vor - allerdings nur dann, wenn ein bestimmter Anteil der Batterieteile aus den USA stammt. EU-Hersteller fürchten massive Nachteile auf dem amerikanischen Markt.

In der Nacht zum Mittwoch gab das Weiße Haus bekannt, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden und die EU eine gemeinsame „US-EU-Task Force zum Inflationsbekämpfungsgesetz“ ins Leben gerufen habe, um Probleme mit dem Gesetz zu lösen.

Man wolle weiterhin „ein tieferes Verständnis der bedeutenden Fortschritte des Gesetzes zur Senkung der Kosten für Familien, unserer gemeinsamen Klimaziele sowie Chancen und Bedenken für EU-Produzenten fördern“, heißt es in einer Mitteilung des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Mike Pyle habe das neue Format mit Björn Seibert, dem Kabinettschef der EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, vereinbart.

„Buy American“ in Reinform

Die geplanten US-Steuergutschriften für in Nordamerika hergestellte Elektrofahrzeuge haben das Verhältnis zwischen Washington und Brüssel strapaziert. Das Thema belastet auch den transatlantischen Handels- und Technologierat (TTC), der das nächste Mal im Dezember stattfinden soll. Die Arbeitsgruppe könnte nun im Vorfeld etwas Druck aus den Gesprächen nehmen.

Bereits in der kommenden Woche will sich die Gruppe treffen. Auf amerikanischer Seite beteiligt sind neben dem Nationalen Sicherheitsrat und dem Nationalen Wirtschaftsrat des Weißen Hauses auch das US-Außenministerium, das Finanzministerium, des Handelsministerium und die Behörde der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai.

Noch gibt es Handlungsspielraum: Das Gesetz ist beschlossen, aber noch nicht implementiert. Ähnliche Gesprächsformate mit US-Handelspartnern wie Südkorea und Japan sind bislang nicht bekannt, auch wenn diese Länder ähnlich betroffen wären wie Europa.

Die US-Regierung versucht über den „Inflation Reduction Act“, ihre Abhängigkeit unter anderem von China zu reduzieren, indem Elektroautos nur noch dann mit maximal 7500 Dollar Steuernachlass gefördert werden, wenn sie in den USA zusammengebaut werden. Auch die Batterien müssen demnach überwiegend in den USA gefertigt werden.

EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis hatte zuletzt erklärt, er habe gegenüber der amerikanischen Handelsbeauftragten Tai seine Sorgen zum Ausdruck gebracht. Es gebe Bedenken, was die Vereinbarkeit des US-Inflationsbekämpfungsgesetzes mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO angehe. EU-Hersteller würden diskriminiert, so Dombrovskis. Die EU-Kommission hatte die Passage in dem Gesetz von Anfang an bemängelt.

Mehr: Schub für Instant Payments: Die EU-Kommission will Gebühren für Echtzeitüberweisungen verbieten