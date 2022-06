Konflikte Seoul: Nordkorea feuert offenbar Granaten ins Meer ab

Im Konflikt zwischen Südkorea und Nordkorea zeichnet sich weiterhin keine Entspannung ab. Auch Granatenangriffe sind nicht zu unterschätzen.

Das nordkoreanische Militär übt weiter Angriffe im japanischen Meer. (Foto: via REUTERS) Nordkoreanische Armee

Seoul Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben offenbar Granaten ins Meer abgefeuert. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) seien mehrere Flugbahnen mutmaßlicher nordkoreanischer Geschosse beobachtet worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Südkoreas nationaler Sicherheitsrat kam in einer Reaktion zu einer Sitzung zusammen.

Teilnehmer äußerten die Sorge, dass die kommunistische Führung in Pjöngjang Waffensysteme so aufrüste, dass sie eine direkte Bedrohung für Südkorea darstellen könnten. Der Sicherheitsrat habe bekräftigt, dass es auf solche Anstrengungen Nordkoreas entschieden reagieren werde, verlautete aus dem Präsidialbüro.

Die mutmaßliche Erprobung von Artilleriegeschossen reiht sich in eine Serie von nordkoreanischen Waffentests in diesem Jahr ein, die aus Sicht von Experten Washington und Seoul zur Lockerung internationaler Sanktionen gegen Pjöngjang und zu anderen Zugeständnissen zwingen sollen.

Zwar ziehen Granatentests Nordkoreas nicht so große Aufmerksamkeit wie Raketenstarts auf sich. Doch schätzen Fachleute die Artilleriegeschütze von großer Reichweite, über die das Land verfügt, als eine gravierende Sicherheitsbedrohung für Südkoreas Metropolregion ein, die nur 40 bis 50 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt liegt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

