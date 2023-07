Konjunktur China setzt auf neues Konsumpaket

Die chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen Nachfrage im In- und Ausland. Der Staatsrat will das mit 20 neuen Maßnahmen ändern. Experten sind skeptisch.

Der Kauf von E-Autos soll in China stärker gefördert werden. (Foto: Bloomberg) Elektroauto E5 von Nio

Berlin Die chinesische Staatsführung will den Konsum in bestimmten Bereichen der chinesischen Wirtschaft ankurbeln. Das hat der Staatsrat, eine Art Kabinett Chinas, am Montag verkündet. Konkret sind 20 Maßnahmen in verschiedenen Bereichen geplant. Gefördert werden soll etwa der Kauf von Elektroautos, Ausgaben im Tourismussektor und im Wohnungsmarkt.

So wurden die Provinzen dazu aufgefordert, die finanzielle Unterstützung für den Erwerb von E-Autos zu erhöhen. Viele der Maßnahmen zielen jedoch vor allem darauf ab, die Möglichkeiten zum Konsum zu verbessern. So soll etwa die Shopping-Infrastruktur ausgebaut werden.