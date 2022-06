Konjunktur Chinas Konsumenten sparen – Umsatz bei zweitgrößtem Shoppingfestival stagniert

Die Onlinekäufer halten sich bei dem wichtigen Verkaufsevent „618“ zurück. Ob der Plan der chinesischen Staatsführung aufgeht, den Binnenkonsums anzukurbeln, wird sich noch zeigen.

Werbung für das Shoppingfestival 618 vor einem Einkaufszentrum in Peking. (Foto: Reuters) Rabatte lassen Chinas Verbraucher kalt

Peking Die Umsätze von Chinas großen Onlinehändlern während der Rabattwochen „618“ sind so langsam gestiegen wie noch nie. Alibaba, JD.com und Pinduoduo verkauften in dem 18-tägigen Aktionszeitraum bis Samstag Waren im Wert von umgerechnet fast 83 Milliarden Euro, wie das Pekinger Analysehaus Syntun ermittelt hat. Das ist mit einem Plus von 0,7 Prozent kaum mehr als im Vorjahr und macht deutlich, dass Chinas Verbraucher auch nach dem Ende vieler Lockdowns vorsichtshalber sparen.

Trotz hoher Rabatte sei die Reaktion des Marktes „zurückhaltend“ gewesen, heißt es in der Syntun-Analyse. Die Umsätze von Chinas zweitgrößtem Onlineshoppingevent gelten als Indikator dafür, ob die Kauflust der Konsumenten nach dem jüngsten Einbruch infolge der Lockdowns zurückkommt. Doch danach sieht es nicht aus.