Konjunktur Chinas Staatsrat erlässt Maßnahmen zur Konsum-Steigerung

Die chinesische Wirtschaft leidet unter der derzeit schwachen Nachfrage im In- und Ausland. Auch der Einkaufsmanagerindex liegt unter einer kritischen Marke.

Der chinesische Staatsrat betont die „fundamentale Rolle“ des Konsums für die wirtschaftliche Entwicklung. (Foto: dpa) Einkaufszentrum in Peking

Peking In China macht sich der Staatsrat an die Umsetzung der vom Politbüro – dem höchsten Entscheidungsgremium der Volksrepublik – beschlossenen Förderung des Konsums. Die Förderung beim Kauf von Elektroautos und des Tourismus solle ausgeweitet werden, geht aus einem am Montag vom Staatsrat veröffentlichten Dokument hervor.

Außerdem sollen Wohnungsmieten gesenkt werden. Die „fundamentale Rolle“ des Konsums für die wirtschaftliche Entwicklung solle voll zur Geltung gebracht werden, heißt es.

Zur Förderung des Tourismus sollen lokale Verwaltungen Eintrittsgebühren in Naturschutz-Parks senken oder bei geringer Nachfrage ganz streichen. Vertreter der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission sagten im Fernsehsender CCTV, der Konsum solle gezielt gesteigert werden. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im zweiten Quartal nur schleppend, da sich die Nachfrage im In- und Ausland abschwächte.

Zudem bleibt die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen weiterhin pessimistisch. Wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juli nur leicht von 49 auf 49,3 Punkte. Damit blieb der wichtige konjunkturelle Frühindikator den vierten Monat in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten, ab der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist. Nach einem starken Jahresauftakt scheint die Euphorie in der chinesischen Wirtschaft fast vollständig verflogen zu sein.

