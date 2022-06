Konjunktur Chinas Verbraucher trauen der Erholung nicht – Konsum und Immobilienverkäufe brechen ein

Peking Chinas Wirtschaft hat sich im Mai stabilisiert. Doch Chinas Verbraucher trauen der Erholung bislang nicht.

Während die Industrieproduktion im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,7 Prozent wuchs, sanken die Einzelhandelsumsätze im Vergleichszeitraum um 6,7 Prozent. Bereits im April waren sie um mehr als elf Prozent gefallen. Das zeigen aktuelle Konjunkturdaten, die Chinas nationales Statistikamt am Mittwoch veröffentlichte.

Die Zurückhaltung der Verbraucher bekommt auch der Dienstleistungssektor zu spüren: Die Umsätze im Gaststättengewerbe gingen um mehr als 21 Prozent zurück. Noch heftiger ist der Einbruch am Immobilienmarkt: Die Verkäufe von Eigenheimen sackten um 41,7 Prozent ab.

Gemischt sind auch die Signale am Arbeitsmarkt: Während die erfasste Arbeitslosenquote auf 5,9 Prozent sank, stieg die Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-Jährigen jedoch auf einen Rekordwert von 18,4 Prozent. Alle seien „sehr besorgt“ über die Arbeitslosendaten, sagte Fu Linghui, Sprecher des Statistikamts. Insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit bereitet der Staatsführung zunehmend Sorgen: Im Frühsommer drängen fast elf Millionen Hochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt, „was den Beschäftigungsdruck weiter erhöhen könnte“, so der Sprecher.

Trotz der durchwachsenen Zahlen zeigen sich Experten verhalten optimistisch. Die schlimmsten Auswirkungen der Lockdowns liegen „wahrscheinlich hinter uns“, kommentierte Tommy Wu, China-Chefvolkswirt von Oxford Economics. Auch Robin Xing, China-Chefökonom von Morgan Stanley, geht davon aus, dass Chinas Wirtschaft „die Talsohle durchschritten hat“, sagte er im Bloomberg-Fernsehen. Es sei immer noch ein „sehr unvollständiger und holpriger Aufschwung“, aber das Schlimmste sei überstanden, so der Experte.

An den chinesischen Börsen sorgten die Konjunkturdaten ebenfalls für Aufwind. Der Index CSI300, der die wichtigsten Aktien in Schanghai und Shenzhen abbildet, stieg auf den höchsten Wert seit drei Monaten.

Grund für die wirtschaftliche Erholung sei, dass die Lockdowns in den meisten Teilen Chinas mit Ausnahme von Schanghai und Peking im Mai gelockert wurden, erläutert Ökonom Wu. So ist der Anstieg der Industrieproduktion auch auf eine Erholung in der Autobranche zurückzuführen. Wichtige Automobilstandorte im Nordosten Chinas sowie in Schanghai konnten ihre Produktion nach wochenlangen Schließungen wieder hochfahren. Die Zahl der produzierten Fahrzeuge stieg von 1,28 Millionen Fahrzeugen im April auf 1,99 Millionen im Mai.

Neue Ausbrüche in Schanghai und Peking

In der Finanz- und Wirtschaftsmetropole Schanghai war die knapp zweimonatige strikte Abriegelung Anfang Juni aufgehoben worden. Viele der 25 Millionen Einwohner durften während dieser Zeit ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Versorgung mit Lebensmitteln brach zeitweise zusammen, sodass einige über Engpässe klagten. Der Schanghaier Mega-Lockdown hat Lieferketten in ganz China und weltweit reißen lassen.

Allerdings ist fraglich, ob die Erholung nachhaltig ist. Denn hohe Ansteckungsgefahr der Omikron-Variante und Chinas Festhalten an der Null-Covid-Politik bedeuten, dass jederzeit wieder strikte Maßnahmen in Kraft treten können. So werden in China selbst bei einzelnen Coronafällen ganze Gebäude oder Nachbarschaften abgeriegelt.

Sowohl Schanghai als auch Peking kämpfen jedoch mit neuen Ausbrüchen. So wurden in Schanghai am vergangenen Wochenende nach einem Coronafall in einem Frisörsalon 15 Millionen Bewohner zu Tests aufgefordert. Die Sorge vor einem erneuten Lockdown hatte am Freitag Panikkäufe in den betroffenen Gebieten ausgelöst. In Peking wurden nach einem Fall in einer beliebten Bar mehr als 10.000 Kontaktpersonen identifiziert, mehrere Wohnanlagen abgeriegelt. Auch in der Hauptstadt wuchs die Sorge vor neuen Einschränkungen.

Die Unsicherheit bei Bevölkerung und Unternehmen ist deshalb weiter groß. Viele Konsumenten halten ihr Geld beisammen, viele Firmen haben ihre Investitionen auf Eis gelegt.

Zweifel an Wirksamkeit der Konjunkturmaßnahmen

Politische Anreize werden eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Inlandsnachfrage in der zweiten Jahreshälfte spielen, sagt Ökonom Wu. Er glaubt jedoch nicht an eine starke Erholung. Da die Staatsführung unbeirrt an der strikten Null-Covid-Politik festhält und immer wieder Lockdowns drohen, sei es „unwahrscheinlich, dass sich die Stimmung der Verbraucher bessert“, so der Experte. Ob die politischen Anreize Wirkung zeigen, würde erst in der zweiten Jahreshälfte sichtbar.

Im Mai hatte der Staatsrat unter Leitung von Chinas Premier Li Keqiang ein Paket von 33 Konjunkturmaßnahmen verabschiedet, um die Wirtschaft zu stützen. Sie umfassen unter anderem Infrastrukturinvestitionen, Erleichterungen bei der Kreditvergabe, Steuersenkungen sowie Konsumanreize etwa für den Kauf von Autos und Haushaltsgeräten.

Viele Experten bezweifeln, dass die Maßnahmen ausreichen, um die Wirtschaft anzuschieben, geschweige denn das Wachstumsziel von 5,5 Prozent im laufenden Jahr zu erreichen. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem Wachstum von 4,4 Prozent. Die Investmentbanken Bank of America, Barclays und die UBS erwarten 4,2 Prozent, Nomura sogar nur 3,9 Prozent. Einige chinesische Experten warnen sogar, dass es schwierig werde, die Wachstumsrate von 2020, ein Plus von 2,3 Prozent, zu erreichen.

