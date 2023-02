Nach einem Jahr Krieg sind die Konjunkturzahlen Russlands bedeutend besser als zunächst angenommen. Doch die Statistiken sind voller Trugschlüsse.

Die Staatsausgaben Russlands sind enorm gestiegen und kaschieren die Einbrüche auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger. (Foto: Imago Images) Sankt Petersburg

Berlin, Düsseldorf, Riga Am Freitag vor genau einem Jahr griff Russland die Ukraine an und damit auch seine eigene Wirtschaft. Das war im Frühjahr 2022 das einhellige Urteil der westlichen Beobachter. Kriegskosten und Sanktionen müssten die russische Wirtschaft in den Absturz treiben, hieß es damals.

Ein Jahr später zeigt sich ein anderes Bild. Laut Schätzung des russischen Statistikamts Rosstat vom Montag ist Russlands Wirtschaft vergangenes Jahr um 2,1 Prozent geschrumpft. Für 2023 schätzt der Internationale Währungsfonds (IWF) gar, dass die russische Wirtschaft mit 0,3 Prozent stärker wächst als Deutschland mit 0,1 Prozent.

Wirken die Sanktionen gegen das Land nicht? Die kurze Antwort lautet: Doch, aber es braucht Zeit – und die Daten sind verwirrend. Vier Gründe:

1. Russlands Wirtschaft: Wachstumszahlen im Krieg kaum aussagekräftig

