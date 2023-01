Konjunktur Inflation in Russland schwächt sich nach Jahresstart ab

Die Teuerungsrate lag in der vergangenen Woche bei 11,57 Prozent. Grund dafür soll eine schwache Verbrauchernachfrage sein. Im Gesamtjahr 2022 betrug die Inflation 11,9 Prozent.

Für 2023 prognostiziert die russische Notenbank einen Anstieg der Verbraucherpreise zwischen fünf und sieben Prozent. (Foto: IMAGO/Russian Look) Supermarkt in St Petersburg

Moskau In Russland registrieren Behörden ein leichtes Nachlassen des Inflationstempos. In der Woche vom 10. bis 16. Januar hätten sich die Preise um 0,15 Prozent verteuert, verglichen mit 0,24 Prozent in den ersten neun Tagen des Jahres, teilte das Statistikamt Rosstat am Mittwoch mit. Die Preise für Obst und Gemüse stiegen um durchschnittlich 3,0 Prozent, in den ersten neun Tagen des Jahres waren es 6,5 Prozent.

Im Jahresvergleich wurde nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sogar ein Nachlassen der Preisteuerung festgestellt. Demnach wurde in der vergangenen Woche eine Inflation bezogen auf eine Zwölf-Monats-Frist von 11,57 Prozent ermittelt.

In der Vorwoche betrug dieser Wert noch 11,65 Prozent. Eine Ursache für diese Entwicklung soll die schwache Verbrauchernachfrage sein. Kunden halten sich offenbar nach der Mobilisierungskampagne für den Ukraine-Krieg zurück.

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow von vergangener Woche lag die Inflationsrate für das gesamte Jahr 2022 bei 11,9 Prozent. Er ging davon aus, dass sie bis zum Ende des ersten Quartals deutlich zurückgehen und im zweiten Quartal unter vier Prozent liegen wird. Die russische Notenbank prognostiziert für 2023 einen Anstieg der Verbraucherpreise zwischen fünf und sieben Prozent. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Korruption, Reisen, unerhörter Luxus – So lebt Putins Militärelite im Krieg