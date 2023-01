Konjunktur Massive Inflation, starke Lira – Türkische Exporteure geraten in Not

Weil ihre Ware im Ausland immer teurer wird, fordern türkische Unternehmen von Präsident Erdogan eine Abwertung der Währung. Doch der zögert.

Die Branche ist wichtiger Teil der türkischen Wirtschaft. (Foto: Reuters) Textilfirma in der Türkei

Istanbul Manager der türkischen Textilbranche haben sich in dieser Woche mit einem verzweifelten Appell an die Regierung gewandt: Die heimische Währung sei zu stark und müsse an Wert verlieren. Sonst drohten den betroffenen Branchen massive Schäden bis hin zu Firmenpleiten.

Obwohl die Inflation im Land zuletzt Rekordhöhen von 85 Prozent erreicht hat, ist die Währung über Monate stabil geblieben. Für einen US-Dollar zahlt man seit Monaten circa 19 Lira, für einen Euro rund 20 Lira. Für Firmen und Exporteure wird das zum Problem: Ihre Produkte werden im Ausland immer teurer – und somit zu Ladenhütern.

Der Vorstoß der Textil-Unternehmer mag verwundern. Denn mit den Gesetzen der freien Marktwirtschaft hat es wenig zu tun, wenn der Wechselkurs der Landeswährung an die Bedürfnisse einer Branche angepasst wird. Neu ist das Ansinnen aber nicht.