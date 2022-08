Konjunktur Russische Wirtschaft schrumpft im Frühjahr 4,0 Prozent

Kremlchef Putin versucht die ökonomischen Folgen der Sanktionen kleinzureden, doch die Wirtschaft schrumpft – zunächst aber noch schwächer als erwartet.

Viele westliche Konzerne haben sich bereits aus Russland zurückgezogen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Renault-Werk in Moskau

Moskau Die russische Wirtschaft schrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um vier Prozent gesunken. Das gab das russische Statistikamt Rosstat am Freitagabend bekannt. Nach Berechnungen von Bloomberg Economics ist das BIP des größten Landes der Erde nun wieder auf das Niveau von 2018 zurückgefallen. Der Zeitraum von April bis Juni war das erste vollständige Quartal nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar und der Verhängung harter Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland.

Die russische Zentralbank geht in am Freitag veröffentlichten Szenarien für Russlands Wirtschaftsentwicklung von einem drei Jahre lang anhaltenden Abschwung aus. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet eine tiefe und lange Rezession in Russland. So soll die Wirtschaftsleistung im Land zwischen Kaliningrad und Wladiwostok dieses Jahr um 6,0 Prozent schrumpfen. Für 2023 setzt der Fonds ein Minus von 3,5 Prozent beim BIP an.