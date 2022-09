Konjunktur US-Arbeitsmarkt boomt weiter – 315.000 neue Stellen im August

In den USA werden weiterhin viele Arbeitskräfte gesucht. Die Arbeitslosenquote in dem Land steigt jedoch – was für die US-Notenbank allerdings kein negatives Signal darstellt.

Die derzeitige Arbeitslosenquote in den USA deutet weiterhin auf Vollbeschäftigung hin. (Foto: dpa) Arbeitsmarkt in den USA Washington Am boomenden US-Arbeitsmarkt sind im August noch etwas mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Im vergangenen Monat kamen 315.000 neue Jobs hinzu, wie die Regierung am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit 300.000 gerechnet, nach 526.000 im Juli. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote stieg allerdings auf 3,7 von zuvor 3,5 Prozent. Dies ist jedoch noch immer ein Niveau, das in etwa der von der Notenbank Fed angestrebten Vollbeschäftigung entspricht. Die Federal Reserve hat den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation zuletzt zwei Mal in Folge ungewöhnlich kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben – auf die Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Sie will im September nachlegen. „Für die US-Notenbank steht das Signal auf Grün, am 21. September mit einer kräftigen Leitzinserhöhung fortzufahren“, so Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Die Zahl offener Stellen sei äußerst hoch, die Arbeitslosenquote weiterhin sehr niedrig und der Lohndruck unverändert groß Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Bidens Comeback – Warum der US-Präsident in den Umfragen aufholt Hinweis an die Redaktion >> dpa

rtr