Konjunktur Verwerfungen „epischen Ausmaßes“ – Chinas Coronapolitik belastet europäische Unternehmen

Reihenweise senken Unternehmen ihre Prognosen für das Chinageschäft. Neue Investitionen werden verschoben. Trotzdem scheint Peking nicht einlenken zu wollen.

Die Sorge vor einem Einbruch der chinesischen Wirtschaft wächst. (Foto: dpa) Containerhafen in Schanghai

Peking Die anhaltenden Coronalockdowns in China lassen das Geschäft europäischer Unternehmen vor Ort einbrechen. Das zeigt eine Blitzumfrage der Europäischen Handelskammer in China. Kammer-Präsident Jörg Wuttke sagt, die Daten zeigten ein „düsteres Bild“. Er warnt: „Die Wirtschaft bricht zusammen.“

Inzwischen stünden 45 Städte in China ganz oder teilweise unter Lockdown. Sie sorgen direkt oder indirekt für 40 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung. Die Wirtschafts- und Finanzmetropole Schanghai ist seit fünf Wochen weitgehend abgeriegelt – ein Ende ist nicht absehbar.

Die chinesische Staatsführung will mit den strikten Maßnahmen die größte Coronawelle seit dem ersten Ausbruch der Pandemie in Wuhan in den Griff bekommen. Doch die Nebenwirkungen dieser strikten Null-Covid-Strategie werden immer deutlicher sichtbar.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen