Koreakrise Nordkorea feuert weitere Rakete über japanisches Territorium

Schon zum zweiten Mal in diesem Monat fliegt eine nordkoreanische Rakete Richtung Japan. Menschen wurden aufgefordert, zum Schutz in ihre Häuser zu gehen.

Die Volksarmee testet ballistische Raketen im Rekordtempo. (Foto: dpa) Nordkoreanische Rakete

Seoul Die von Nordkorea am Donnerstag abgefeuerte ballistische Rakete sei im Pazifik gelandet, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Regierung in Tokio. Erneut wurden die Menschen im Norden Japans aufgefordert, zum Schutz vor möglichen herabfallenden Trümmerteilen in ihren Häusern zu bleiben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält sich zur Zeit in Japan auf und wollte am Donnerstagabend nach Seoul fliegen.

Erst am Mittwoch hatte Nordkorea mehr als 20 Raketen abgefeuert - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Mindestens eine flog in Richtung der besiedelten südkoreanischen Insel Ulleungdo und stürzte nahe der Seegrenze der beiden Länder ins Meer. Die Behörden auf Ulleungdo lösten Luftalarm aus, Bewohnerinnen und Bewohner der Insel begaben sich daraufhin in Schutzräume. Südkorea reagierte prompt als Demonstration der Stärke mit eigenen Waffentests in der Grenzregion.



Die neuen nordkoreanischen Raketentests wurden in Südkorea als Reaktion auf die größte Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen. Nordkorea hatte den beiden Ländern „rücksichtslose“ militärische Provokationen vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die mehrtägigen Übungen in Südkorea dauern noch bis Freitag an. Mehr: Kim rüstet auf – Wie gefährlich ist sein Atomprogramm? Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen