Korruption Bestechungsskandal: Durchsuchungen bei Japans Großwerbern

Die juristische Aufarbeitung der Korruptionsvorwürfe bei den Olympischen Sommerspielen 2021 geht in die nächste Runde. Im Mittelpunkt steht ein ehemaliger Topmanager.

Dem Konzern werden Absprachen bei Ausschreibungen für die olympischen Spiele im Sommer 2021 in Tokio vorgeworfen. (Foto: AP) Ermittler auf dem Weg in den Hauptsitz des Werbeunternehmens Dentsu

Tokio In Japan zieht ein Skandal um die Olympischen Spiele 2021 in Tokio immer weitere Kreise. Bereits am Freitag wurde Dentsu, die größte Werbeagentur des Landes, von der Staatsanwaltschaft und der Kartellbehörde durchsucht, an diesem Montag folgte der Werber Hakuhodo.

Die Behörden werfen den beiden Unternehmen vor, sich im Jahr 2018 bei 26 Ausschreibungen für die Olympischen Spiele mit anderen Unternehmen abgesprochen zu haben. Dentsu und acht weitere Unternehmen sowie ein Konsortium waren damals unter anderem mit der Organisation von Test-Events betraut, mit denen die Leitung der Publikumsströme geprüft werden sollte.

Die Ermittlungen sind Teil eines größeren Falls. In dessen Mittelpunkt steht der inzwischen inhaftierte ehemalige Dentsu-Topmanager Haruyuki Takahashi, ein prominentes Mitglied des Olympischen Organisationskomitees für die Spiele in Tokio. Französische Behörden werfen dem 78-Jährigen vor, bei Tokios Bewerbung für die Spiele Stimmen der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees gekauft zu haben.