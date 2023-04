Korruption Toledo wohl bald dritter Ex-Präsident Perus in Gefängnis in Lima

Der Ex-Präsident soll in seiner Amtszeit 25 Millionen Dollar von einem brasilianischen Baukonzern angenommen haben. Toledo war von 2001 bis 2006 im Amt.

Es ist wahrscheinlich, dass Toledo nach seiner Überstellung in ein Gefängnis bei Lima gebracht wird. (Foto: Reuters) Alejandro Toledo

Lima Der zuletzt in den USA lebende peruanische Ex-Präsident Alejandro Toledo steht möglicherweise schon bald in seiner Heimat vor Gericht. Der 77-Jährige begab sich am Freitag in die Hände der amerikanischen Behörden, nachdem ein US-Gericht am Donnerstag seinen Antrag auf Aussetzung der Auslieferung nach Peru zurückgewiesen hatte. Nach peruanischen Angaben dürfte es nun nur wenige Tage bis zu seiner Überstellung dauern.

Toledo war von 2001 bis 2006 Präsident in Peru. Ihm wird vorgeworfen, vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht mehr als 25 Millionen Dollar als Gegenleistung für Begünstigungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge angenommen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn rund 20 Jahre Haft.

Toledo hat bestritten, Bestechungsgelder gefordert oder angenommen zu haben. Er war 2019 in den USA zunächst verhaftet worden, nachdem Peru einen Auslieferungsantrag gestellt hatte. 2020 kam er auf Kaution frei. In den USA wurde er strafrechtlich nicht verfolgt.

Es ist wahrscheinlich, dass Toledo nach seiner Überstellung in ein Gefängnis bei Lima gebracht wird. Er wäre dann neben Alberto Fujimori und Pedro Castillo der dritte Ex-Präsident seines Landes, der dort derzeit untergebracht ist.

Fujimori, der von 1990 bis 2000 regierte und für den die Haftanstalt extra gebaut wurde, verbüßt dort nach einer Verurteilung wegen Menschenrechtsverletzungen ein 25-jährige Haftstrafe. Castillo sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wegen des Vorwurfs der Rebellion ermittelt wird, nachdem er im Dezember versucht hatte, den Kongress aufzulösen.

