Krieg gegen Russland Star-Ökonomen: Wirtschaft und Militär der Ukraine vor dem Kollaps

Die Ukraine muss nach Ansicht renommierter Wissenschaftler umgehend ihre Wirtschaft neu ausrichten, wenn sie den Krieg noch gewinnen will.

Viele Unternehmen sind zerstört, die ukrainische Wirtschaft ist angeschlagen. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Ukrainischer Soldat in einer zerstörten Lagerhalle.

Berlin Nach einer Studie aus Großbritannien droht der ukrainischen Wirtschaft der Zusammenbruch. Das „Centre for Economic Policy Research“ in London warnt in der Untersuchung, die dem Handelsblatt vorab vorliegt, das Land müsse dringend eine „Neukalibrierung der makroökonomischen Strategie“ vornehmen. Die Ukraine sei durch den seit knapp sieben Monaten andauernden Krieg derart geschwächt, dass sie die Mittel für ihre Landesverteidigung wahrscheinlich bald nicht mehr aufbringen könne.

Die Studie mit dem Titel „Makroökonomische Politik für eine Ukraine in Kriegszeiten“ wurde von renommierten Wirtschaftsexperten wie Kenneth Rogoff, Beatrice Weder di Mauro, Barry Eichengreen, Yuriy Gorodnichenko und Sergei Guriev erstellt. Ihre dramatische Schlussfolgerung: Wenn das Land so weiterwirtschaftet wie bisher, „kommt es zu einer großen Krise, die die Fähigkeit der Ukraine zur Aufrechterhaltung ihrer Kriegsanstrengungen über einen längeren Zeitraum vernichtet“.

