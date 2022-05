Krieg gegen Zivilisten Militärexpertin über das Leiden der Ukrainer: „Diese Waffen haben fürchterliche Folgen“

Das russische Militär greift mit Waffen an, die vor allem Zivilisten töten. Friedensaktivistin Laura Boillot treibt die internationale Ächtung dieser Systeme voran.

Die Russen benutzen Waffen, die großflächige Zerstörungen anrichten und ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legen. (Foto: dpa) Verwüstungen in Tschernihiw

Genf Laura Boillot ist Koordinatorin des Internationalen Netzwerks über Explosivwaffen (International Network on Explosive Weapons). Die britische Rüstungsgegnerin spricht im Gespräch mit dem Handelsblatt über die verheerenden Wirkungen von Raketen und anderen Sprengwaffen mit großflächiger Wirkung in der Ukraine und über weitere Konflikte sowie den Widerstand gegen ein geplantes Regulierungsabkommen. Ihr Netzwerk fordert den Verzicht auf den Einsatz von schweren Explosivwaffen in Siedlungsgebieten.

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

