Krieg im Sudan Saudi-Arabien und USA wollen Sudans Kriegsparteien an einen Tisch bringen

Riad Die Kriegsparteien aus dem Sudan kommen nach Angaben von Saudi-Arabien und der USA an diesem Samstag zu Gesprächen in Saudi-Arabien zusammen. In der Stadt Dschidda an der Küste des Roten Meeres seien Vorgespräche von Vertretern der sudanesischen Armee und der RSF-Miliz geplant, teilten Saudi-Arabien und die USA mit.

Die Armee des Sudan, der wie Saudi-Arabien an das Rote Meer grenzt, entsandte nach eigenen Angaben bereits am Freitagabend eine Delegation nach Dschidda. Die RSF-Miliz bestätigte ihre Teilnahme zunächst nicht. Beide Seiten hatten erklärt, sie seien lediglich zu Gesprächen über eine humanitäre Feuerpause bereit, nicht jedoch über ein Ende des Krieges. Zuletzt wurden Waffenstillstandsvereinbarungen wiederholt nicht eingehalten.

Wegen der Kämpfe sind nach Angaben der Vereinten Nation bereits mehr als 100.000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. Seit der Eskalation des Machtkampfs zwischen Armee und RSF-Miliz am 15. April wurden zahlreiche Menschen getötet oder verletzt. Nach jüngsten Zählungen in der unübersichtlichen Lage war von Hunderten Toten und Tausenden Verletzten die Rede. International wachsen Befürchtungen, dass der Sudan in einen Bürgerkrieg versinkt, der die ganze Region destabilisiert.

