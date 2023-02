Krieg in der Ukraine Das bewegt die Münchener Sicherheitskonferenz

Die Münchener Sicherheitskonferenz findet erstmals im Schatten eines Krieges in Europa statt. Hoffnungen auf einen Pfad zum Frieden gibt es dort kaum.

Auf der Münchener Sicherheitskonferenz wird darüber debattiert, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. (Foto: AP) Ukrainischer Soldat

München Es herrscht Krieg in Europa – das ist auch für die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), die von Freitag bis Sonntag dieser Woche stattfindet, eine neue Lage. Im vergangenen Jahr rückten russische Truppen in die Ukraine ein, drei Tage, nachdem in München die Schlussplädoyers gehalten worden waren. Damals wollte trotz des Aufmarschs Hunderttausender russischer Soldaten an der Grenze keiner der dort versammelten Politiker, Militärexperten und Forscher glauben, dass Wladimir Putin es wagen würde. Sie irrten.

Nun findet die Konferenz im Schatten eines Kriegs in Europa statt – nie war sie wichtiger als in diesem Jahr, nie waren die Herausforderungen größer. Und eigentlich geht es vor allem um ein Thema bei der Veranstaltung, die als eines der wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Foren weltweit gilt: Wie könnte die Strategie aussehen, diesen Krieg zu beenden?