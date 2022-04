Krieg in der Ukraine US-Militärstratege: „Die Moral der Russen ist am Boden – das Momentum ist verloren“

Jeffrey Edmonds glaubt, dass Russland auch im Donbass nicht erfolgreich sein wird. Dennoch sieht der Militärexperte die Gefahr, dass der Konflikt weiter eskaliert.

Im Donbass arbeite Russland derzeit mit zusammengewürfelten Einheiten. (Foto: IMAGO/SNA) Zerstörte Häuser in Mariupol

Washington Die neue russische Strategie, sich auf die Abspaltung einzelner Teile der Ukraine zu fokussieren, hat nach Ansicht des amerikanischen Militärstrategen Jeffrey Edmonds wenig Aussicht auf Erfolg.

Edmonds ist Russlandexperte beim Thinktank CNA. CNA ist eine Nonprofit-Research- und Analyse-Organisation in Arlington, Virginia, die unter anderem das US-Verteidigungsministerium zu ihren Kunden zählt.

Edmonds selbst hat zwei Jahrzehnte in der US-Armee gedient und hat zuvor als Direktor des National Security Council das Weiße Haus in Russlandfragen beraten. Beim CIA arbeitete er als Militäranalyst. Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärt er, warum Russland nicht in andere Länder einmarschieren wird und warum dennoch die Gefahr einer Eskalation steigt.

