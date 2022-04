Kriegsschäden Plünderungen, Produktionsausfall, Arbeitslosigkeit: So dramatisch ist die Lage der ukrainischen Wirtschaft

Der Krieg lastet schwer auf Europas größtem Flächenstaat. Die Ukraine erleidet einen massiven Einbruch ihrer Wirtschaftsleistung.

Die Stadt stand einen Monat lang unter russischer Besatzung. Nun erhalten die Einwohner Lebensmittelrationen in Pappkartons, weil die Läden nicht mehr existieren. (Foto: dpa) Zerstörtes Geschäft in Butscha

Berlin Mit einem Einbruch des ukrainischen Bruttoinlandsprodukts um 45 Prozent rechnet die Weltbank in diesem Jahr. Doch „es könnte auch noch viel schlimmer kommen“, warnt Taras Kyrytschenko. Alle ukrainischen Häfen „sind zu“, wie er sagt, und die vor allem im Osten des Landes angesiedelte Schwerindustrie liege weitgehend brach.

Der aus der Hauptstadt Kiew in die sicherere West-Ukraine übergesiedelte Unternehmer ist Aufsichtsrat der Logistikfirma Nowa Poschta und war bis vor Kurzem auch in den Kontrollgremien der staatlichen Sparkasse Oschadbank und anderer Geldhäuser. So hat er einen guten Überblick über die Wirtschaft in seiner Heimat: Und dort sieht er „kolossale Verluste“.

