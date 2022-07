Kriegsschäden Russische Oligarchen sollen den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen – doch es gibt Hindernisse

Lugano Die Ukraine soll nach dem Krieg mit Milliardenhilfen des Westens wiederaufgebaut werden. Darüber sind sich die Ukraine und die Schweiz, Gastgeber der Wiederaufbaukonferenz in Lugano, einig. Doch in einem Punkt steuern die Schweiz und die Ukraine auf eine Meinungsverschiedenheit zu: dem Umgang mit eingefrorenem russischen Vermögen.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal betonte zum Abschluss der zweitätigen Geberkonferenz in der größten Stadt des Kantons Tessin, dass die im Ausland beschlagnahmten Devisenreserven der russischen Zentralbank sowie Oligarchengelder zur Finanzierung des Wiederaufbaus herangezogen werden sollen. „300 bis 500 Milliarden Dollar wurden von unseren Partnern eingefroren“, sagte Schmyhal.

Diese könnten einen großen Beitrag für die Kosten des Wiederaufbaus liefern, den die ukrainische Seite auf insgesamt 750 Milliarden Dollar beziffert. „Das wäre ein wichtiges Signal der zivilisierten Welt.“ Nur so würden Aggressoren wie Russland verstehen, dass sie auch für die angerichteten Schäden bezahlen müssen.

Der Schweizer Bundespräsident Iganzio Cassis dämpfte am Dienstag die Erwartungen an Geldflüsse aus russischem Vermögen. „Das Eigentumsrecht ist ein fundamentales Menschenrecht.“ Es könne zwar eingeschränkt werden - doch dafür brauche es eine klare juristische Basis.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Bislang hat die Schweiz Oligarchenvermögen im Umfang im einstelligen Milliardenbereich eingefroren. Die Schweizerische Bankiersvereinigung schätzt das in der Schweiz verwaltete russische Vermögen auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Diese stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit sanktionierten Personen. Die Bürger müssten vor unberechtigten Zugriffen des Staates auf ihr Vermögen geschützt werden, so Cassis weiter. Sonst drohe ein Präzendenzfall, der die Bürgerrechte einschränke.

Wer zahlt für den Wiederaufbau der Ukraine? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Konferenz von Lugano. (Foto: IMAGO/Ukrinform) Beschädigtes Wohnhaus

Einen öffentlichen Dissens riskierte Schmyhal nicht: Der ukrainische Regierungschef bestätigte, die Frage nach der Auszahlung eingefrorener Vermögen sei "ein kompliziertes Problem", das jeder souveräne Staat auf eigene Weise lösen könne. Lobend erwähnte er unter anderem Deutschland. Kürzlich hatten erstmals Behörden in München Wohnungen eines sanktionierten russischen Parlamentariers beschlagnahmt - und nicht nur das Vermögen eingefroren.

Kaum Dissens gab es jedoch über die restlichen Leitplanken für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes. Die Ukraine hat sich mit Vertretern aus 38 Geberländern in einer gemeinsamen Lugano-Erklärung auf sieben grundlegende Prinzipien verständigt. In der Erklärung geht es um die Verpflichtung auf einen demokratischen Prozess, an dem die ganze Gesellschaft teil hat, die Einbindung privater Unternehmen, eine grüne Transformation hin zu einer CO2-freien Gesellschaft, eine digitalisierte Verwaltung und Aufbauprojekte frei von Vetternwirtschaft und Bereicherung. „Der Wiederaufbauprozess muss transparent sein“, heißt es darin. „Die Rechtsstaatlichkeit muss systematisch gestärkt und die Korruption ausgemerzt werden.“

Die ukrainische Regierung hatte am Montag in Lugano erstmals einen umfassenden Wiederaufbauplan präsentiert. Schulze und andere begrüßten die detaillierten Pläne, die nun gemeinsam umgesetzt werden müssten. Die ukrainische Bevölkerung, die täglich unter den Angriffen leide, wisse sich durch das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in den Sieg im von Russland begonnenen Krieg bestärkt, sagte der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal.

Mehr: Das Eine-Billion-Dollar-Projekt – Wie der Wiederaufbau der Ukraine gelingen soll